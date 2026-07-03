ほかほかご飯が止まらない！タレと味噌が絡む旨味たっぷり「鮭のちゃんちゃん焼き」
料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【余り野菜消費に】レンジで7分待つだけ！最強の白飯泥棒「鮭のちゃんちゃん焼き」」と題した動画を公開しました。包丁も火も使わず、電子レンジだけで本格的な味わいが楽しめる、忙しい日にぴったりのレシピを紹介しています。
動画の冒頭では、味の決め手となる合わせ調味料作りからスタート。焼肉のタレ大さじ2と味噌大さじ1を混ぜ合わせます。100円均一ショップのミニ計量カップを使うと「合わせ調味料に便利」と小技も披露されました。
続いて、大きめのタッパーに野菜を敷き詰めます。今回はキャベツ、にんじん、しめじを使用。キャベツは手でちぎり、にんじんはピーラーで削ることで「火が通りやすい」とポイントを解説しています。しめじも手で引き抜いて入れるため、ここでも包丁の出番はありません。「ガッツリな味付けなので野菜たっぷり入れてください」というアドバイスの通り、もやしや玉ねぎなど、冷蔵庫の余り野菜の消費にもぴったりです。
たっぷりの野菜の上に鮭を1切れ乗せ、先ほど作った調味料とマーガリン小さじ1を加えます。ふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで7分加熱。加熱後に鮭をざっくりとほぐし、彩りに刻みネギを散らせば完成です。
洗い物も少なく、野菜の旨味と鮭の塩気が絶妙に絡み合う「白飯泥棒」な一品。忙しい日の献立に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鮭 1切れ（生鮭の場合は塩を1つまみ、塩鮭の場合はそのまま）
・キャベツ 2～3枚（約100g）
・にんじん 適量
・しめじ 適量
（もやし、玉ねぎ、長ネギなども可）
・焼肉のタレ 大さじ2
・味噌 大さじ1
・マーガリン 小さじ1
・刻みネギ（お好みで）
［作り方］
1. ボウル等の容器に焼肉のタレと味噌を入れ、よく溶かして合わせ調味料を作る。
2. 1100mlのタッパーに、キャベツを手でちぎって入れる。
3. にんじんはピーラーで薄く削りながら入れ、しめじは手でほぐして入れる。
4. 野菜の上に鮭を乗せる。生鮭の場合は塩を1つまみ振りかける。
5. (1)の合わせ調味料をかけ、鮭の上にマーガリンを乗せる。
6. タッパーにふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで7分加熱する。
7. 加熱後、鮭を箸でざっくりとほぐす（骨付き鮭の場合はここで骨を探して除く）。
8. お好みで刻みネギを散らして完成。
動画の冒頭では、味の決め手となる合わせ調味料作りからスタート。焼肉のタレ大さじ2と味噌大さじ1を混ぜ合わせます。100円均一ショップのミニ計量カップを使うと「合わせ調味料に便利」と小技も披露されました。
続いて、大きめのタッパーに野菜を敷き詰めます。今回はキャベツ、にんじん、しめじを使用。キャベツは手でちぎり、にんじんはピーラーで削ることで「火が通りやすい」とポイントを解説しています。しめじも手で引き抜いて入れるため、ここでも包丁の出番はありません。「ガッツリな味付けなので野菜たっぷり入れてください」というアドバイスの通り、もやしや玉ねぎなど、冷蔵庫の余り野菜の消費にもぴったりです。
たっぷりの野菜の上に鮭を1切れ乗せ、先ほど作った調味料とマーガリン小さじ1を加えます。ふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで7分加熱。加熱後に鮭をざっくりとほぐし、彩りに刻みネギを散らせば完成です。
洗い物も少なく、野菜の旨味と鮭の塩気が絶妙に絡み合う「白飯泥棒」な一品。忙しい日の献立に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鮭 1切れ（生鮭の場合は塩を1つまみ、塩鮭の場合はそのまま）
・キャベツ 2～3枚（約100g）
・にんじん 適量
・しめじ 適量
（もやし、玉ねぎ、長ネギなども可）
・焼肉のタレ 大さじ2
・味噌 大さじ1
・マーガリン 小さじ1
・刻みネギ（お好みで）
［作り方］
1. ボウル等の容器に焼肉のタレと味噌を入れ、よく溶かして合わせ調味料を作る。
2. 1100mlのタッパーに、キャベツを手でちぎって入れる。
3. にんじんはピーラーで薄く削りながら入れ、しめじは手でほぐして入れる。
4. 野菜の上に鮭を乗せる。生鮭の場合は塩を1つまみ振りかける。
5. (1)の合わせ調味料をかけ、鮭の上にマーガリンを乗せる。
6. タッパーにふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで7分加熱する。
7. 加熱後、鮭を箸でざっくりとほぐす（骨付き鮭の場合はここで骨を探して除く）。
8. お好みで刻みネギを散らして完成。
YouTubeの動画内容
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