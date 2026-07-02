【ディズニーストア：「レモン牛乳」共同企画商品】 6月30日 発売 価格：1,700円～

ウォルト・ディズニー・ジャパンと栃木県のご当地ドリンク「レモン牛乳」の共同企画商品4アイテムが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアなどで発売開始になった。

今回登場したのは、ミッキーマウスとミニーマウス、チップ＆デール、ペリーをモチーフにした特別なパッケージに、レモン風味のグミやクッキー、ラムネを詰め合わせた商品だ。いずれも食べて美味しいだけでなく、飾ったり持ち歩いても目立つようなアイテムとして販売されている。

発売開始に合わせて、今回ラインナップされている4つの商品のサンプルをご提供していただいた。こちらの記事では、それぞれの魅力をご紹介していく。

□ディズニーストア特設ページ

ペリー ラムネ ケース入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格：2,800円

サイズ：約 高さ14×幅12×奥行き27(cm)

重さ：全体 約86(g)/ケース 約78(g)

対象：15才以上/可食部 3才以上

仕様：ポシェット ファスナー開閉タイプ

最初にご紹介するのは、ペリーの可愛らしいぬいぐるみがケースになっている商品のレモン風ラムネ「ペリー ラムネ ケース入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」だ。ぬいぐるみのサイズは、高さ14×幅12×奥行き27cmと、想像以上に大きめとなっている。見た目からすると、ぬいぐるみいっぱいにラムネが詰まっているように思えるが、そういうわけではない。ペリーの体にレモンの形をしたカバンのようなものが付けられているが、こちらがラムネが入ったケースになっていた。

こちらが「ペリー ラムネ ケース入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」だ

ラムネは全部で6個入っているのだが、こちらにもペリーが描かれている。ラムネ自体はレモン味ではあるが、ほんのり酸っぱい程度で食べやすく、口に入れた瞬間に溶けていくような味わいになっていた。そのため、気が付いたらあっという間に食べきってしまったほどである。

ぬいぐるみがラムネケースというのはなかなか斬新である

ぬいぐるみ本体は結構大きい

尻尾も含めてしっかり再現されている

なによりもこちらの魅力は、食べ終わった後もぬいぐるみとして飾っておくことができるところだ。ケース自体にはそれほど多くのものは入れられないが、ちょっとした小物をしまっておくことができるので、アイデア次第でいろいろな活用もできそうである。

レモンの形をしたケースを開けたところ

ラムネにもペリーが描かれている

チップ＆デール クッキー 巾着入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格：3,400円

サイズ：約 縦20×横19×厚み10(cm)

重さ：全体 約133(g)/巾着 約 77(g)

対象：15才以上/可食部 3才以上

こちらの「チップ＆デール クッキー 巾着入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」は、ケースにチップ＆デールの顔が立体的なぬいぐるみのように付けられたアイテムだ。ケースそのものにも、「関東・栃木レモン」のブランドとレモンが描かれているなど、キュートなデザインになっているところもポイントである。

こちらが「チップ＆デール クッキー 巾着入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」だ

ケースの上部で締められている紐をゆるめて中を見ると、個別に包装されたクッキーが6個入っている。こちらはレモンの形をしていることに加えて、中にホワイトチョコレートソースが入っており、少しだけ甘さを感じるような味わいになっていた。

ケースの裏側はスッキリしている

紐をゆるめたところ

中に入っていたクッキーは個別に包装されていた

クッキー自体もレモンっぽい形になっている

ミッキー＆ミニー クッキー 巾着入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格：1,700円

サイズ：約 縦15×横12×厚み4.5(cm)

重さ：全体:約 74(g)／巾着:約 17(g)

対象：15才以上/可食部 3才以上

ミッキーマウスとミニーマウスの顔がプリントされた巾着に入れられたプリントクッキーが、こちらの「ミッキー＆ミニー クッキー 巾着入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」だ。表面と裏面とで少しデザインが異なっており、表ではミッキーたちの顔が大きく描かれており、裏面では少し控えめになっている。

こちらが「ミッキー＆ミニー クッキー 巾着入り 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」だ

巾着の上部で縛られている紐をゆるめて中を見ると、個別に包装されたクッキーが6枚入れられていた。こちらにもミッキーマウスの顔がプリントされている。いずれも味に満足できる仕上がりになっており、可能ならばもっと食べたくなってしまったほどだ。

巾着の裏面はデザインが異なっている

巾着も単体で普段使いできそうだ

クッキーにはミッキーの顔が描かれている

ミッキー＆ミニー グミ ポーチ入り カラビナ付き 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU

価格：2,700円

サイズ：約 高さ17×幅8×奥行き8(cm)

カラビナ：約 長さ5(cm)

重さ：全体 約 178(g)/ポーチ 約 73(g)

対象：15才以上/可食部:3才以上

コラボ商品の最後にご紹介するのが、「ミッキー＆ミニー グミ ポーチ入り カラビナ付き 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」である。こちらはレモン牛乳のパッケージを模したようなポーチになっており、ミッキーマウスとミニーマウスの顔がプリントされているのが特徴だ。

こちらが「ミッキー＆ミニー グミ ポーチ入り カラビナ付き 関東・栃木レモン LEMON GYUNYU」だ

普段持ち歩けるように、ケース自体にカラビナが付けられているところもポイントである。チャックを開けると、中には袋にまとめられたグミが21個入れられていた。グミは、表面はザラザラとしているが、噛むともっちりとした食感になっており、レモンの酸味と甘さが融合した味が口いっぱいに広がった。こちらも、手が止まらずあっという間に食べ終わってしまった。

側面にも「関東・栃木レモン」のロゴがプリントされている

見た目はドリンクのパッケージ風だ

背面側にカラビナが付けられている

ケースを開けたところ

グミは個別に包装されているほか、まとめて袋に入れられていた

表面はざらざらとした見た目だが、グミとしてはかなり柔らかい

ひと通り、今回販売開始されたディズニーストアと「レモン牛乳」のコラボ商品をご紹介してきた。今回は4つの商品がラインナップされているが、いずれも味にも満足できる仕上がりになっており、可能ならばもっと食べたくなってしまったほどだ。それに加えて、ディズニーらしいパッケージの可愛らしさも相まって、眺めているだけでも気分が上がり、より楽しく味わうことができた。

こちらでご紹介してきた商品は、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアなどで購入できる。実際の店舗には遠くて行けないという人でも、オンラインで購入できるのは嬉しいところだ。こちらの記事を見て少しでも気になったならば、今すぐ公式サイトをチェックしてみよう！

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