THE BOYZ・Q主演『推しデビュー 〜My Idol, My Debut〜』、Leminoで配信決定 人気K-POPスターが出演のタイムスリップK-POPロマンスコメディー
THE BOYZのQが主演する韓国ドラマ『推しデビュー 〜My Idol, My Debut〜』（全4話）が16日（後11：30〜※2話連続放送）よりLeminoプレミアムにて日韓同時・独占配信されることが決定した。
【写真】実際にデビュー予定…劇中に登場するガールズグループ「IRION」
同作は、推しの悲劇的な死を阻止するため8年前へタイムスリップしたファンが、アイドル練習生として運命を変えようと奮闘するタイムスリップK-POPロマンスコメディー。
THE BOYZ Q、イ・ジニョク、子役出身の俳優ファン・ジア、WOOAH ナナ、tripleS カエデ、フィギュアスケート選手出身のアイサなど、人気K-POPスターが出演。推しとファンの関係を超えた“運命改変”の物語として描かれる。
さらに劇中に登場するガールズグループ「IRION」は、作品内にとどまらず、実際に音源リリースやステージ活動を通じて現実世界でもデビューを果たす予定であり、ドラマとリアルが連動する新たなプロジェクトとしても注目を集めている。■登場人物◆ボーイグループ『Boy to the Moon』
ジェハ（THE BOYZ・Q）
イソン（イ・ジニョク）
ケイデン（イ・ジンギュ）
ウノ（イ・ホヒョン）
◆ガールグループ『IRION』
エニ（ファン・ジア）
アジ（WOOAH・ナナ）
カリン（tripleS・カエデ）
アイサ（アイサ）
■あらすじ
トップアイドルグループ「Boy to the Moon」のリーダー、ハン・ジェハがショーケース当日に襲撃されて死亡するという悲劇を目撃した25歳コンビニアルバイトのチェ・エニ。涙を流し彼の葬儀場へ向かう途中、予期せぬ交通事故にあい目を覚ますと、なんと同じ制服を着た17歳のハン・ジェハが目の前に立っていた！8年前の過去にタイムスリップしたのだった。
“今世ではあなたを絶対に死なせない！私があなたを守る！”
推しの恐ろしい未来を変えるためにジェハの芸能界デビューを防ごうとするエニだったが、運命のいたずらのようにジェハは再び顔天才として世界に知られる…。さらに、ジェハのデビューを防ぐつもりが、うっかり新人ガールグループ「IRION」のメンバーとしてステージに立つことになるエニ。自分たちを脅かしてきた悪縁を断ち切り、必ずジェハを救わなければならない状況の中で、果たして2人は一緒に夢見たK-POPデビューを実現できるのだろうか。
【写真】実際にデビュー予定…劇中に登場するガールズグループ「IRION」
同作は、推しの悲劇的な死を阻止するため8年前へタイムスリップしたファンが、アイドル練習生として運命を変えようと奮闘するタイムスリップK-POPロマンスコメディー。
THE BOYZ Q、イ・ジニョク、子役出身の俳優ファン・ジア、WOOAH ナナ、tripleS カエデ、フィギュアスケート選手出身のアイサなど、人気K-POPスターが出演。推しとファンの関係を超えた“運命改変”の物語として描かれる。
ジェハ（THE BOYZ・Q）
イソン（イ・ジニョク）
ケイデン（イ・ジンギュ）
ウノ（イ・ホヒョン）
◆ガールグループ『IRION』
エニ（ファン・ジア）
アジ（WOOAH・ナナ）
カリン（tripleS・カエデ）
アイサ（アイサ）
■あらすじ
トップアイドルグループ「Boy to the Moon」のリーダー、ハン・ジェハがショーケース当日に襲撃されて死亡するという悲劇を目撃した25歳コンビニアルバイトのチェ・エニ。涙を流し彼の葬儀場へ向かう途中、予期せぬ交通事故にあい目を覚ますと、なんと同じ制服を着た17歳のハン・ジェハが目の前に立っていた！8年前の過去にタイムスリップしたのだった。
“今世ではあなたを絶対に死なせない！私があなたを守る！”
推しの恐ろしい未来を変えるためにジェハの芸能界デビューを防ごうとするエニだったが、運命のいたずらのようにジェハは再び顔天才として世界に知られる…。さらに、ジェハのデビューを防ぐつもりが、うっかり新人ガールグループ「IRION」のメンバーとしてステージに立つことになるエニ。自分たちを脅かしてきた悪縁を断ち切り、必ずジェハを救わなければならない状況の中で、果たして2人は一緒に夢見たK-POPデビューを実現できるのだろうか。