お笑いタレントのエハラマサヒロさんが2026年7月1日にXを更新。「文春オンライン」にハラスメント疑惑が報じられた佐藤二朗さんにエールを送った。

「頑張ってください」

6月23日まで放送されていた連続ドラマ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ系）で、女優の橋本愛さんと夫婦役を演じていた佐藤さん。「文春オンライン」は佐藤さんが橋本さんに対してボディタッチをした上、プロデューサーから注意を受けたあと楽屋に乗り込んだと報じた。

報道に対し、佐藤さんの所属事務所は1日に声明を発表し、橋本さんに身体接触の制限があることは佐藤さんに知らされていなかったこと、楽屋を訪れたのは橋本さんを労う意味もあったこと、その際、「トラウマがあって夫婦役を演じるなら先に状況を相手に共有すべきである事、その状況が続くなら俳優を続けるべきではないのではないかと僕個人は思います」と伝えたことを説明した。

エハラさんは同日にXで「昔から写真週刊誌に嘘が多すぎて（自分が見た現場の事）嘘をみんなが信じて叩いて仲間が殺されていくのが嫌すぎて」とこれまで週刊誌報道で真実が正確に伝えられていないと感じたことが多かったと明かした。

また、「いつもXで批判しその度にボコボコに叩かれてたんですが、本当にいつまで経っても何も変わらないのでもう触らないことにしました」と個人的な意見は述べないことにしたと宣言。

その上で、「佐藤二朗さん頑張ってください」とエールを送った。