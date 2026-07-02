女性アイドルグループ「℃-ute」の元メンバーでモデルの梅田えりか（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。昨年3月に離婚していたことを公表した。

梅田は夫・後藤寛勝氏と連名の文書を投稿。「私たちは2025年3月に夫婦という関係性を終えました。この1年半、私たちの大切な2人の子どものために、新しいパートナーシップの形を築いてきました」と昨年3月に離婚していたことを公表した。

現在は「新潟と東京でそれぞれが暮らし、子どもたちは母とともに東京を拠点に生活していますが、現在も母・父として協力しながら子育てを続けています」とし「本来、一家庭の事情をこのような形でご報告する必要はないかと存じますが、結婚のご報告、そして第一子・第二子誕生の折には、メディアを通して身に余るほど多くの方からお祝いの言葉をいただきました。だからこそ、私たち家族の前向きな選択として、ここにご報告させていただくことといたしました」と公表の理由を記した。

続けて「これからも、それぞれが母として、父として、精一杯精進して参ります。あたたかく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。

梅田は都市コミュニティー「Flags Niigata」代表で新潟でラジオパーソナリティーなども務める後藤寛勝氏と21年8月結婚。同年12月に第1子長男、23年6月に第2子次男が誕生した。