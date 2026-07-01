【搭乗レビュー】ANAホノルル便の機内食を本音評価！快適に過ごす収納アイデアも
YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、海外旅行好きなら誰もが気になる最新動画「【ANAハワイ便】豪華機内食が神レベル！エコノミーでこれは贅沢すぎ」を公開した。ホノルルから成田へ向かうANAの超大型機「フライングホヌ（エアバスA380）」のエコノミークラスに搭乗し、その充実した環境と機内食を忖度なしで本音レビューしている。
ウミガメの塗装が特徴的な「フライングホヌ」に乗り込んだパジメ。2階建ての巨大な機体ならではの広々とした天井や、窓側の開放的な座席にさっそく満足げな様子だ。スマートフォンなどの小物をすっきりと片付けられる機能的なシートポケットに対しても、「オーガナイズされてて非常にいい」と、快適な空の旅を約束する設備を高く評価する。
そして、フライト最大の楽しみである機内食の時間が到来。
トレイに並んだのは、うどんやみずみずしいサラダ、さらに大人気ブランド「茅乃舎」の野菜スープといった贅沢なラインナップだ。ここでパジメは、提供されたパンに自ら切り込みを入れ、備え付けのバター、ポテトサラダ、ハムを巧みに挟み込むという「オリジナルサンドイッチ」を即興で作成。「これだけで腹パンになる」と、その想像以上の旨さを大絶賛した。
メインの牛肉の煮込みについては「イマイチ」と正直すぎる感想をこぼして笑いを誘いつつも、食後に配られたハーゲンダッツのアイスクリームには大喜び。エコノミークラスとは思えないバリエーション豊かなメニューを心ゆくまで満喫していく。
無事に成田空港へ到着したパジメは、動画の終盤で驚きの舞台裏を告白する。実は今回のハワイ・東京旅行、マイルやポイントを徹底的に駆使することで「格安」で実現していたというのだ。
長時間のフライトを快適に過ごすためのちょっとした工夫から、知っておくだけで旅費が激変するお得なトラベルハックまで、次なる海外旅行へのワクワク感が詰まった見応え抜群の内容となっている。
フライングホヌの圧倒的に広い機内の様子や、見ているだけで今すぐ飛行機に乗りたくなる豪華な機内食の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
ウミガメの塗装が特徴的な「フライングホヌ」に乗り込んだパジメ。2階建ての巨大な機体ならではの広々とした天井や、窓側の開放的な座席にさっそく満足げな様子だ。スマートフォンなどの小物をすっきりと片付けられる機能的なシートポケットに対しても、「オーガナイズされてて非常にいい」と、快適な空の旅を約束する設備を高く評価する。
そして、フライト最大の楽しみである機内食の時間が到来。
トレイに並んだのは、うどんやみずみずしいサラダ、さらに大人気ブランド「茅乃舎」の野菜スープといった贅沢なラインナップだ。ここでパジメは、提供されたパンに自ら切り込みを入れ、備え付けのバター、ポテトサラダ、ハムを巧みに挟み込むという「オリジナルサンドイッチ」を即興で作成。「これだけで腹パンになる」と、その想像以上の旨さを大絶賛した。
メインの牛肉の煮込みについては「イマイチ」と正直すぎる感想をこぼして笑いを誘いつつも、食後に配られたハーゲンダッツのアイスクリームには大喜び。エコノミークラスとは思えないバリエーション豊かなメニューを心ゆくまで満喫していく。
無事に成田空港へ到着したパジメは、動画の終盤で驚きの舞台裏を告白する。実は今回のハワイ・東京旅行、マイルやポイントを徹底的に駆使することで「格安」で実現していたというのだ。
長時間のフライトを快適に過ごすためのちょっとした工夫から、知っておくだけで旅費が激変するお得なトラベルハックまで、次なる海外旅行へのワクワク感が詰まった見応え抜群の内容となっている。
フライングホヌの圧倒的に広い機内の様子や、見ているだけで今すぐ飛行機に乗りたくなる豪華な機内食の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
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