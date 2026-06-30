【7・1から】どんとんぼり神座、夏の“新発明”夏メニュー開始 『冷たいおいしいラーメン』＜一覧・価格＞
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」（運営：理想実業）は、猛暑の夏に向けた“新発明”メニュー『澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン』を、7月1日から期間限定で販売する。
【画像】冷えっ冷え…どうとんぼり神座『冷たいおいしいラーメン』の各種ビジュアル
創業40周年の節目を迎える神座が、近年の猛暑問題に立ち向かう。看板商品『おいしいラーメン』の特長を生かした40年の集大成となる新メニューの開発に着手し、過去最多の試作・試食を500回以上重ねた末、冷たくあっさりしているのに、満足感があり、栄養もとれる、夏の冷たい新商品が完成した。
『おいしいラーメン』の門外不出「黄金スープ」をベースにした冷製スープは、昆布・干し貝柱・鶏の自然な旨味で塩分控えめながら深いコクを実現。冷たいのに思わずどんぶりを持ち上げて最後の一滴まで飲み干したくなる味に仕上げた。氷を浮かべ、見た目でも、実際に食べても冷涼感を楽しめる。
さらに、『おいしいラーメン』の主役でもある国産の「生白菜」が、食欲が減退して栄養不足になりがちな夏にぴったり。トッピング「豚肩ロース」の豚肉はビタミンB1が豊富。そして「柚子酢」のクエン酸が、疲労回復をサポートする。
開発担当者は夏と同じ環境で味を確かめるべく、運動で汗をかいた上で、冷房を効かせた環境で試食するという検証を行い、白菜のシャキシャキ食感や、「ごくごく飲めるスープ」のため1グラム単位で調整を繰り返したという。
『澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン』のほか、『豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン』、『炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン』なども登場する。
■メニュー概要
『澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン』
【販売期間】2026年7月1日（水）〜 9月17日（木）
【販売店舗】心斎橋PARCO店・一部新店を除く全店
【価格】860円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
『豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン』
優しい味わいのお出汁のスープに、しっとりとした豚肉の甘みと、梅の酸味、しその香り、大根おろしの清涼感が加わり、口いっぱいに爽やかな味わいが広がる。それぞれの風味が生きた、さっぱりとした旨みで軽やかな後味に仕上がっている。
【販売期間】2026年7月1日（水）〜9月17日（木）
【販売店舗】全店（※一部新店を除く）
【価格】1160円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
『炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン』
冷たいスープに合わせて開発された「炙り小チャーシュー」の香ばしい旨味が溢れ出し、冷たいスープへと溶け込んでいく。神座定番の煮玉子は冷たくなったやさしい味わいのスープとも相性がよく、炙り小チャーシューと合わさって、深いコクを生み出す。
【販売期間】2026年7月1日（水）〜9月17日（木）
【販売店舗】心斎橋PARCO店・一部新店を除く全店
【価格】1260円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
限定トッピング『炙り小チャーシュー』
本メニュー限定のトッピングに「炙り小チャーシュー」（チャーシュー2枚）を販売。「冷たいおいしいラーメン」との相性を考えて、今回のためだけに開発された。その他、通常のトッピングの「煮玉子」「キムチ」も選択可能
【販売期間】2026年7月1日（水）〜9月17日（木）
【販売店舗】心斎橋PARCO店・一部新店を除く全店
【価格】250円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
※その他のメニューで「炙り小チャーシュー」のトッピングは選択できない
【画像】冷えっ冷え…どうとんぼり神座『冷たいおいしいラーメン』の各種ビジュアル
創業40周年の節目を迎える神座が、近年の猛暑問題に立ち向かう。看板商品『おいしいラーメン』の特長を生かした40年の集大成となる新メニューの開発に着手し、過去最多の試作・試食を500回以上重ねた末、冷たくあっさりしているのに、満足感があり、栄養もとれる、夏の冷たい新商品が完成した。
さらに、『おいしいラーメン』の主役でもある国産の「生白菜」が、食欲が減退して栄養不足になりがちな夏にぴったり。トッピング「豚肩ロース」の豚肉はビタミンB1が豊富。そして「柚子酢」のクエン酸が、疲労回復をサポートする。
開発担当者は夏と同じ環境で味を確かめるべく、運動で汗をかいた上で、冷房を効かせた環境で試食するという検証を行い、白菜のシャキシャキ食感や、「ごくごく飲めるスープ」のため1グラム単位で調整を繰り返したという。
『澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン』のほか、『豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン』、『炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン』なども登場する。
■メニュー概要
『澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン』
【販売期間】2026年7月1日（水）〜 9月17日（木）
【販売店舗】心斎橋PARCO店・一部新店を除く全店
【価格】860円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
『豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン』
優しい味わいのお出汁のスープに、しっとりとした豚肉の甘みと、梅の酸味、しその香り、大根おろしの清涼感が加わり、口いっぱいに爽やかな味わいが広がる。それぞれの風味が生きた、さっぱりとした旨みで軽やかな後味に仕上がっている。
【販売期間】2026年7月1日（水）〜9月17日（木）
【販売店舗】全店（※一部新店を除く）
【価格】1160円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
『炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン』
冷たいスープに合わせて開発された「炙り小チャーシュー」の香ばしい旨味が溢れ出し、冷たいスープへと溶け込んでいく。神座定番の煮玉子は冷たくなったやさしい味わいのスープとも相性がよく、炙り小チャーシューと合わさって、深いコクを生み出す。
【販売期間】2026年7月1日（水）〜9月17日（木）
【販売店舗】心斎橋PARCO店・一部新店を除く全店
【価格】1260円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
限定トッピング『炙り小チャーシュー』
本メニュー限定のトッピングに「炙り小チャーシュー」（チャーシュー2枚）を販売。「冷たいおいしいラーメン」との相性を考えて、今回のためだけに開発された。その他、通常のトッピングの「煮玉子」「キムチ」も選択可能
【販売期間】2026年7月1日（水）〜9月17日（木）
【販売店舗】心斎橋PARCO店・一部新店を除く全店
【価格】250円〜（税込）
※価格は店舗により異なる
※写真はすべてイメージ
※その他のメニューで「炙り小チャーシュー」のトッピングは選択できない