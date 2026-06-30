コットン西村、第1子男児誕生を報告「仕事も衣装予報も育児も全力で頑張る」赤ちゃんとの2ショットも公開
【モデルプレス＝2026/06/30】お笑いコンビ・コットンの西村真二（42）が、6月30日に自身のX（旧Twitter）を更新。第1子が誕生したことを報告した。
【写真】第1子誕生の42歳人気芸人、生まれたての赤ちゃんを抱えて満面の笑み
西村は「本日42歳になりました！そして先日息子が産まれました！」と、自身の誕生日と第1子の誕生を同時に報告。生まれたばかりの我が子を愛おしそうに腕に抱き、カメラに向かって幸せいっぱいの笑顔を浮かべる微笑ましい親子2ショット写真を公開した。
最後には「幸いまだほうれい線はありません！仕事も衣装予報も育児も全力で頑張るので僕を信じてください！」とユーモアを交えながら力強く宣言した。
1984年6月30日生まれ、広島県出身。ラ シンジ） お笑い芸人。2012年にきょんと共にお笑いコンビ・ラフレクランを結成。2021年にコンビ名をコットンに改名した。2022年10月にかねてから交際していた一般女性と結婚したことを報告していた。
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子誕生の42歳人気芸人、生まれたての赤ちゃんを抱えて満面の笑み
◆コットン西村、第1子男児誕生を報告
西村は「本日42歳になりました！そして先日息子が産まれました！」と、自身の誕生日と第1子の誕生を同時に報告。生まれたばかりの我が子を愛おしそうに腕に抱き、カメラに向かって幸せいっぱいの笑顔を浮かべる微笑ましい親子2ショット写真を公開した。
◆コットン西村、2022年10月に結婚
1984年6月30日生まれ、広島県出身。ラ シンジ） お笑い芸人。2012年にきょんと共にお笑いコンビ・ラフレクランを結成。2021年にコンビ名をコットンに改名した。2022年10月にかねてから交際していた一般女性と結婚したことを報告していた。
【Not Sponsored 記事】