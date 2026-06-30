開催：2026.6.30

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 5 - 4 [ジャイアンツ]

MLBの試合が30日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。

Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。

1回裏、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 1-0 SF

5回表、9番 ジョナ・コックス 4球目をスクイズ成功でジャイアンツ得点 ARI 1-1 SF

5回裏、2番 ヘラルド・ペルドモ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 4-1 SF

6回裏、7番 ノーラン・アレナド 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 5-1 SF

8回表、3番 ケイシー・シュミット 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアンツ得点 ARI 5-2 SF

9回表、5番 エリオト・ラモス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ARI 5-3 SF、8番 ドリュー・キャバノー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 ARI 5-4 SF

試合は5対4でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで1勝8敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、2勝4敗19Sとなっている。

ここまでDバックスは42勝42敗で12.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ジャイアンツは35勝49敗で19.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 13:54:35 更新