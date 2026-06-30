東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、中村超硬、ペットゴーがS高 東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、中村超硬、ペットゴーがS高

30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数273、値下がり銘柄数246と、売り買いが拮抗した。



個別ではネイス<589A>、中村超硬<6166>、ペットゴー<7140>がストップ高。バリューゴルフ<3931>、シェアリングテクノロジー<3989>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、ベストワンドットコム<6577>、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ<9251>は年初来高値を更新。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、インフォネット<4444>、ジーネクスト<4179>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、イーディーピー<7794>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>、フィスコ<3807>、ワンダープラネット<4199>など13銘柄が年初来安値を更新。ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＢＲＡＮＵ<460A>、スマレジ<4431>、ＨＰＣシステムズ<6597>は値下がり率上位に売られた。



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