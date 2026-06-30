「どっちがブラジル？」と思う時間帯もあった日本代表。勝敗を分けた”指揮官の修正力の差”【W杯】
2026年６月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が決勝トーナメント１回戦でブラジルに１−２と逆転負けを喫した。佐野海舟のミドル弾で先制しながらも、カゼミーロとガブリエウ・マルチネッリにゴールを奪われ、ベスト16進出はならなかった。
前半の戦いぶりは完璧に近かった。立ち上がりはブラジルにボールを握られながらもプレッシャーをかけるべき局面で相手の動きを止め、決定機を作らせなかった。時間の経過とともにボール保持率を高めると、29分にはカウンターから佐野のゴールで先制と、理想的な展開に持ち込んだ。
前半終了間際は落ち着いたパス回しで相手をいなすなど、「どっちがブラジル？」と思ってしまうほどの“冷静さ”を見せた。しかし、後半はゲームプランがハマらなかった。
サイドを揺さぶられ、ブラジルにクロスを何本も入れられると、56分にマガリャンイスのクロスからカゼミーロにヘッドで沈められて１−１に追いつかれた。51分、53分の大ピンチを冨安健洋の顔面ブロックなどで防ぎながらも、ついにゴールを割られてしまった。
大きなターニングポイントは66分の交代だろう。堂安律と中村敬斗に代えて菅原由勢と鈴木淳之介をいずれもウイングバックに投入。明らかに守備的な布陣となったことで、以降、日本は押し込まれる展開となった。この采配について森保監督は次のように説明している。
「ブラジルがサイドからの突破、クロス、戦術的にもより明確なことをやってきたので。実際、１失点目がクロスだったので。そういう部分を含めブラジルの意図を止めようと思っていました」
ある意味、受け身に回る判断だったと言える。それ自体はひとつの選択肢だったが、日本は最後まで耐え切れなかった。78分に鎌田大地と伊東純也を下げて田中碧と町野修斗を送り込んでも試合の流れを変えられず、アディショナルタイムの90＋５分に被弾した。
後藤啓介、鈴木唯人、塩貝健人というニューパワーに賭けず、結果的に守備的な戦い方に切り替えた采配は上手くいかなかった。
久保建英、三笘薫、南野拓実がいたら勝てたのか。いや、怪我人がいたのはブラジルも同じ。ロドリゴやエデル・ミリトンが不在でラフィーニャも負傷中。現在の持ち駒でどう戦うか、その点でアンチェロッティ監督のほうが一枚上手だった。
前半はスペースを見つけるのに苦労したブラジルは後半に入ると、クロスを多用。カルロ・アンチェロッティ監督は「前半のプランニング、中央を通してより多くのパスを入れること、日本の守備力の高さによって機能しませんでした。それを受けて、よりクロスを増やし、エリアにより多く入り込む形に変えました」と意図的な戦術変更を説明した。
指揮官の修正力の差が、勝敗を分けたと言っていい試合だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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前半の戦いぶりは完璧に近かった。立ち上がりはブラジルにボールを握られながらもプレッシャーをかけるべき局面で相手の動きを止め、決定機を作らせなかった。時間の経過とともにボール保持率を高めると、29分にはカウンターから佐野のゴールで先制と、理想的な展開に持ち込んだ。
サイドを揺さぶられ、ブラジルにクロスを何本も入れられると、56分にマガリャンイスのクロスからカゼミーロにヘッドで沈められて１−１に追いつかれた。51分、53分の大ピンチを冨安健洋の顔面ブロックなどで防ぎながらも、ついにゴールを割られてしまった。
大きなターニングポイントは66分の交代だろう。堂安律と中村敬斗に代えて菅原由勢と鈴木淳之介をいずれもウイングバックに投入。明らかに守備的な布陣となったことで、以降、日本は押し込まれる展開となった。この采配について森保監督は次のように説明している。
「ブラジルがサイドからの突破、クロス、戦術的にもより明確なことをやってきたので。実際、１失点目がクロスだったので。そういう部分を含めブラジルの意図を止めようと思っていました」
ある意味、受け身に回る判断だったと言える。それ自体はひとつの選択肢だったが、日本は最後まで耐え切れなかった。78分に鎌田大地と伊東純也を下げて田中碧と町野修斗を送り込んでも試合の流れを変えられず、アディショナルタイムの90＋５分に被弾した。
後藤啓介、鈴木唯人、塩貝健人というニューパワーに賭けず、結果的に守備的な戦い方に切り替えた采配は上手くいかなかった。
久保建英、三笘薫、南野拓実がいたら勝てたのか。いや、怪我人がいたのはブラジルも同じ。ロドリゴやエデル・ミリトンが不在でラフィーニャも負傷中。現在の持ち駒でどう戦うか、その点でアンチェロッティ監督のほうが一枚上手だった。
前半はスペースを見つけるのに苦労したブラジルは後半に入ると、クロスを多用。カルロ・アンチェロッティ監督は「前半のプランニング、中央を通してより多くのパスを入れること、日本の守備力の高さによって機能しませんでした。それを受けて、よりクロスを増やし、エリアにより多く入り込む形に変えました」と意図的な戦術変更を説明した。
指揮官の修正力の差が、勝敗を分けたと言っていい試合だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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