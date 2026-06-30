「緊張感は敵ではない」話し方コーチが提唱する、あがり症を克服して堂々と話すための鉄則

YouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」が「あがり症・緊張・声の震えを防ぐ7つの最強習慣｜人前で緊張しないで堂々と話せるようになる方法｜メンタル×フィジカルで「本当の自信」を手に入れる」を公開した。人前で話す際に極度に緊張してしまう「あがり症」のメカニズムを紐解き、緊張感を味方につけて堂々と話せるようになる実践的な習慣を紹介している。



動画では、緊張について生存本能に基づく「脅威反応」であり、誰にでも起こる排除不可能なものだと説明。人前で過度に緊張する原因は、「失敗したくない」「人から良く見られたい」という強い自意識にあると指摘した。「完璧を求めすぎないようにしましょう」と語り、自意識のハードルを下げて緊張感と向き合うことの重要性を強調している。



具体的な対策として、緊張感をコントロールするための「7つの最強習慣」を提示。不安や恐怖を客観的に捉える「ラベリング（感情の言語化）」や、物事を前向きに捉え直す「リフレーミング」をはじめ、時間を区切って感情をノートに書き出す「ジャーナリング」、目を瞑って理想の成功状態を思い描く「ビジュアライゼーション」といったメンタル面のアプローチを解説した。



さらに、3秒かけて息を吸い、7秒から10秒かけてゆっくり息を吐く「ロングブレス」や、筋トレなどで健康を維持する「フィジカルケア」といった身体的なアプローチにも言及。「心技体ならぬ体技心」という言葉を挙げ、メンタルだけでなくフィジカルを鍛えることが心の安定に直結すると明かしている。また、最も重要な習慣として「事前準備と練習」を挙げ、十分な準備こそが自信を持つための基本だと断言した。



緊張感を「自分のパフォーマンスを最大化させるカンフル剤」と捉え直し、メンタルとフィジカルの両面からアプローチするこの手法。日々の生活に取り入れて自分自身を整え、万全の準備を重ねることで、人前でも堂々と実力を発揮できる「本当の自信」を獲得する手助けとなるだろう。