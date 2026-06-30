性格は変えられないと思っている人は多いだろう。しかし、もともと憂鬱な気質であっても、ある程度は快活に過ごせるようになる方法があるという。

性格は変えられなくても、気分は変えられる

自分はもともと憂鬱な気質だから、明るく過ごすのは難しい――

そう考えてしまう人は少なくないだろう。

気質や性格そのものを変えることは簡単ではないかもしれないが、

日々の過ごし方によって、気分を整えていくことは可能だという。

こまめに運動するなどの努力を続ければ、明るい気分をキープしやすくなる。

健康な心臓と血管を維持し、筋肉を鍛えることで、

もともと憂鬱な気質を持つ人であっても、ある程度は快活に生きていくことができるとされている。

「40歳になったら、自分の顔に責任を持て」



健康な心臓と血管を維持し、筋肉を鍛えれば、憂鬱な気質の人でも、ある程度は快活に生きることができる。

「40歳になったら、人は自分の顔に責任を持て」という言葉がある。

いつも笑顔を忘れず、何よりも運動によって健康を守ろう。 こまめに運動するなどの努力をすれば、明るい気分をキープできる。健康な心臓と血管を維持し、筋肉を鍛えれば、憂鬱な気質の人でも、ある程度は快活に生きることができる。「40歳になったら、人は自分の顔に責任を持て」という言葉がある。いつも笑顔を忘れず、何よりも運動によって健康を守ろう。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

「40歳になったら、人は自分の顔に責任を持て」という言葉は、

これまでどう生きてきたかが、表情や顔つきとして表れてくることを示している。

日々の心の状態や習慣の積み重ねは、年齢を重ねるごとに、その人自身の顔に刻まれていく。

だからこそ、いつも笑顔を忘れずに過ごすこと、そして何よりも運動によって健康を守ることが、

表情だけでなく、心の状態にも影響を与えていくということになる。

運動が気分に与える影響については、体の状態と心の状態が深く結びついているという考え方が背景にある。

心臓や血管の健康を保ち、筋肉を動かすことは、

単に体力を維持するためだけではなく、気持ちの安定にもつながっているという見方だ。

気質そのものを変えることは難しくても、体を整えることで、その気質との付き合い方を少し変えていくことができる。

気質と向き合うために、まず体を動かす

落ち込みやすい、気分が沈みやすいといった性質を、無理に変えようとする必要はない。

それよりも、運動という具体的な行動を、日々の習慣のなかに取り入れていくことの方が、

現実的で続けやすい方法と言えるだろう。

特別な運動でなくても、こまめに体を動かす習慣を持つこと自体に意味がある。

表情や気分の状態は、長期的な積み重ねのなかでつくられていく。

今日一日だけ運動したからといって、すぐに気質が変わるわけではないが、

こうした習慣を続けていくことが、数年後の自分の表情や心の状態に、確かな違いをもたらしていく。

今日から試すなら、気分が落ち込みやすいと感じたとき、まず軽く体を動かしてみることだけでいい。

（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）