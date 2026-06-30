日本はブラジルと対戦し1-2で逆転負け

サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

右サイドで先発出場したMF堂安律は試合後、「試合に負けて悔しいから、あんまり言いたくないですけど、負けるべくして負けた試合やったかなと思います」と、厳しい言葉でこの一戦を総括した。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制し、1点をリードして折り返した。堂安も右サイドでFWヴィニシウス・ジュニオールの対応などに奔走し、コンパクトな陣形を保ってブラジルの猛攻に耐えていた。しかし、後半に入ると完全に押し込まれる展開となり、後半11分に同点に追いつかれる。堂安は同21分にベンチへ退き、チームは後半アディショナルタイムに痛恨の逆転ゴールを許し、決勝トーナメント1回戦で姿を消した。

逆転負けについて、堂安は「負けるチームじゃないのにな、とか思ったりもした。ただ、試合を冷静に振り返ったら、厳しかったな、とか思いながら、いろんな感情はありました」と試合終了時の複雑な心境を明かした。「どうしてもドイツ・スペイン戦みたいな戦い方になってしまったところは、やっぱり課題ではありますし。実際じゃあサイドで起点作れて、チャンスがあったかって言ったらそうでもない」と、押し込まれる展開を打開できなかったことを反省した。

これまでチームが積み上げてきた自信と、本大会で勝てなかった現実のギャップにも直面している。「これじゃ、あかんねんな、っていう思いがやっぱ試合後は強かったですね。いくら自分たちが強いと思ってても、今までいくら親善試合で勝ってても、結局大会になったらここで負けてしまうっていうのが、実際の僕たちの立ち位置」と、日本代表の現在地を冷静に受け止めた。

今大会での強豪との対戦は、自らが望んでいたものでもあった。堂安は「ここのタイミングでくじ運が悪いとか、あーだこーだみんな言ってると思いますけど、この壁を乗り越えるのが一番の今の日本サッカーに必要なものだと思っていた」と語り、「壁を乗り越えれなかったっていう、またかっていう感じはあります」と、またしても立ちはだかった決勝トーナメント1回戦の壁に、悔しさを吐露した。（FOOTBALL ZONE編集部）