日本はブラジルに惜敗

ブラジル代表FWマテウス・クーニャは現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表戦に出場。

ブラジルが2-1で逆転勝利を収めた試合後、クーニャが日本の選手たちに見せた挑発的な振る舞いについて、ブラジル紙「Jornal de Brasília」は「賛否両論を呼ぶ毒気がある」と母国での反響を伝えている。

試合は前半29分にMF佐野海舟のゴールで日本が先制するも、後半11分にMFカゼミーロのゴールでブラジルが同点に追いつく。そして後半アディショナルタイム、途中出場のFWガブリエル・マルティネッリが劇的な逆転ゴールを奪って勝負を決めた。激闘の末にタイムアップの笛が鳴ると、クーニャは日本の選手たちに向かって落ち着くよう求める身振りを見せ、ブラジルが過去に獲得したW杯の優勝回数を示す5本の指を掲げて挑発した。

激闘の直後に起きたアタッカーの行動は、母国でも大きな物議を醸している。同紙はこのジェスチャーについて「賛否両論を呼ぶ毒気がある」と指摘。「ある人にとってはW杯における通常運行の挑発であり、緊張した試合を生き延びて突破を決めた者の反応だ」と、擁護する意見を紹介した一方で、薄氷の勝利だったにもかかわらず相手をからかった行動への批判的な声も取り上げ、「別の人にとっては、最後の息で奪い取った勝利に対する過剰な傲慢さだ」と、厳しい指摘を伝えている。劇的な逆転劇の余韻のなかで、クーニャの振る舞いが現地でも波紋を広げている。（FOOTBALL ZONE編集部）