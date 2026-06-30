芝生の会場でクラフトビールを飲み比べ！ 大江戸ビール祭り実行委員会「大江戸ビール祭り2026夏」

記事ポイント 大江戸ビール祭り2026夏、町田シバヒロで7月29日開催全国ブルワリー・海外ビール、限定品や飲み比べセット町田シバヒロ芝生空間でフードと大型客席テント 大江戸ビール祭り2026夏、町田シバヒロで7月29日開催全国ブルワリー・海外ビール、限定品や飲み比べセット町田シバヒロ芝生空間でフードと大型客席テント

大江戸ビール祭り実行委員会が「大江戸ビール祭り2026夏」を町田シバヒロにて開催します。

2026年7月29日から8月11日までの期間、全国各地のクラフトビールと個性豊かなフードが集まるイベントです。

8月3日から8月6日は転換日のため開催されません。

大江戸ビール祭り実行委員会「大江戸ビール祭り2026夏」

会期：シーズン1 2026年7月29日(水)から8月2日(日)、シーズン2 2026年8月7日(金)から8月11日(火・祝)転換日：2026年8月3日(月)から8月6日(木)時間：平日 16時から21時、土日 12時から21時、8月10日(月) 12時から21時各シーズン最終日：20時終了会場：町田シバヒロ住所：東京都町田市中町1-20-23料金：入場無料主催：大江戸ビール祭り実行委員会後援：町田市

「大江戸ビール祭り2026夏」は、青空と芝生とクラフトビールを楽しめる夏のクラフトビールイベントです。

全国各地のクラフトビールと個性豊かなフードが町田シバヒロに集まります。

町田駅から徒歩圏内の開放的な芝生空間で、家族や友人と過ごす休日や夏休みのお出かけに合わせて楽しめます。

全国のブルワリーと海外ビールが町田に集結

全国各地の個性豊かなブルワリーと海外ビールが町田に集まります。

地域ごとに異なる味わいや醸造文化を一度に楽しめる形です。

お気に入りのブルワリーを目当てに訪れるだけでなく、まだ出会ったことのない一杯との出会いもあります。

季節限定ビールや本イベント初出しの限定ビール

各ブルワリーが持ち込む季節限定ビールや、本イベント初出しの限定ビールなどが登場予定です。

真夏の暑さに合う爽快なビールから、じっくり味わいたい個性派ビールまで並びます。

各ブルワリー自慢の一杯を、町田シバヒロの会場で味わえます。

ビールに合うフードも出店予定

ビール片手に楽しめる、おつまみや軽食系のフードも出店予定です。

もう一杯飲みたくなるようなメニューが揃います。

ビールと何を合わせるか迷う時間も、ビールフェスならではの楽しみです。

芝生が広がる町田シバヒロの会場

会場となる町田シバヒロは、広々とした芝生が広がる開放的な空間です。

レジャーシートを広げてゆったり過ごしたり、家族や友人と乾杯したり、それぞれのスタイルでイベントを楽しめます。

昼は青空の下でのんびりと、夕方は心地よい風を感じながら、夜はライトアップされた会場でゆったりと過ごせます。

大型の客席テントと飲み比べセット

会場内には大型の客席テントが設置されます。

夏の日差しが気になる日や突然の雨の日も、会場でゆったりと過ごせる環境です。

各ブースではスタッフが好みに合わせたビール選びをサポートし、少量ずついろいろ試せる飲み比べセットも用意されます。

出店者情報

町田のビール輸入会社KOBATSUトレーディング(ドイツ)網走ビール(北海道網走市)ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城県石巻市)遠野麦酒ZUMONA(岩手県遠野市)Twin Peaks Mountain Brewing(茨城県つくば市)MATSUMOTO GAKU都 BREWING(長野県松本市)いろり茶屋火処(新潟県長岡市)スモーク・クラフト(埼玉県所沢市)ERDINGER(ドイツ)ペコラビール(神奈川県川崎市)北アルプスブルワリー(長野県大町市)ファーム＆サイダリーカネシゲ(長野県下伊那郡)牛久醸造場(茨城県牛久市)月山ビール(山形県西村山郡)独歩ビール(岡山県岡山市)つくばブルワリー(茨城県つくば市)希望の丘醸造所(牛たん炭焼き 利久)(宮城県岩沼市)シュヴァルツブロイ(ドイツ)HAZY LABO(埼玉県狭山市)南横浜ビール研究所(神奈川県横浜市)岡崎ビール(愛知県岡崎市)YOKOHAMA BEER(神奈川県横浜市)RotoBrewery(神奈川県横浜市港南区)HOPDOG BREWING(秋田県秋田市)ForestBrewing(宮城県仙台市)鉄板ダイニングだんらん(茨城県鉾田市)レモンラッシュ(茨城県鉾田市)およろこBrewery(愛知県名古屋市)OKEI BREWERY(東京都荒川区)津軽大衆酒場イカホタテ(青森県弘前市)ISEKADO(三重県伊勢市)BUSO BREWERY(東京都町田市)ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京都品川区)かき小屋 のふうぞ(東京都世田谷区)中央線ビアワークス(東京都小金井市)FETISH CLUB(東京都港区)南信州ビール(長野県上伊那郡)GORA BREWERY(神奈川県足柄下郡)G-BRAND “Bespoke” BEERERS(東京都新宿区)VEPAR(東京都青梅市)10ants Brewing(東京都日野市)

出店者情報は変更等がある場合、ホームページや各種SNSで案内されます。

全国各地のブルワリーや海外ビール、フードの出店者が並びます。

公式グッズとイベント情報

大江戸ビール祭り公式X(旧：Twitter)：

イベント公式グッズが発売中です。

会期や出店者情報などは、公式ホームページや各種SNSでも案内されます。

シーズンごとに楽しめる夏のクラフトビールイベント

「大江戸ビール祭り2026夏」は、シーズン1とシーズン2に分かれて開催されます。

転換日は会場の準備と入れ替え期間です。

前回の2025年夏開催では、約34,000人が来場した夏の恒例クラフトビールイベントです。

全国各地のビール、限定ビール、フード、芝生の会場がそろい、夏の町田シバヒロでクラフトビールを味わえます。

青空の下、夕方の風、ライトアップされた夜の会場まで、時間帯ごとの表情とともに一杯を選べます。

大江戸ビール祭り実行委員会「大江戸ビール祭り2026夏」の紹介でした。

よくある質問

Q. 大江戸ビール祭り2026夏はいつ開催されますか？

A. シーズン1は2026年7月29日(水)から8月2日(日)、シーズン2は2026年8月7日(金)から8月11日(火・祝)です。

8月3日(月)から8月6日(木)は転換日のため開催されません。

Q. 会場と料金はどこに記載されていますか？

A. 会場は町田シバヒロで、住所は東京都町田市中町1-20-23です。

料金は入場無料です。

Q. どのようなビールを楽しめますか？

A. 全国各地のブルワリーと海外ビールが町田に集結します。

季節限定ビールや本イベント初出しの限定ビールなど、この会場でしか出会えない一杯も多数登場予定です。

Q. ビール初心者向けの内容はありますか？

A. 各ブースではスタッフが好みに合わせたビール選びをサポートします。

少量ずついろいろ試せる飲み比べセットも用意されます。

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