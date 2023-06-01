ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は29日（日本時間30日）、米ヒューストンで決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦が行われた。前半10分、日本のピンチでブラジルにハプニングが発生した。

日本はGK鈴木彩艶、DF陣は谷口彰悟、伊藤洋輝、冨安健洋がスタメン。佐野海舟、鎌田大地のボランチ2枚に、右に堂安律、左に中村敬斗が入った。シャドーに前田大然、伊東純也、ワントップに上田綺世という布陣で臨んだ。

前半10分、日本のピンチでまさかのハプニングが起きた。ペナルティエリア内でギマランイスが放ったシュートが、味方のパケタの顔面に直撃。パケタはひっくり返るように倒れてしまった。その後なんとか起き上がってプレーを継続したが、心配されるシーンだった。

X上では深夜に観戦している日本ファンも「ブラジルの20番大丈夫か？」「ブラジル決死の顔面ブロック」「流石に痛そうだったな」「石崎くんの顔面ブロック思い出した」「大丈夫？綺麗に倒れてったやん」などと心配していた。

この試合の勝者は、8強をかけてコートジボワール―ノルウェーの勝者と7月5日（同6日）に対戦する。



（THE ANSWER編集部）