築地本願寺で朝のヨガ体験！ 駐日インド大使館「International Day of Yoga 2026」

記事ポイント 築地本願寺でInternational Day of Yoga 2026開催テーマはYoga for Healthy Ageing参加無料・事前登録制、ヨガマット持参 築地本願寺でInternational Day of Yoga 2026開催テーマはYoga for Healthy Ageing参加無料・事前登録制、ヨガマット持参

駐日インド大使館が、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」を記念したヨガイベントを開催します。

会場は東京・築地本願寺で、2026年6月21日(日)の朝に行われる「International Day of Yoga 2026」です。

今年のテーマは「Yoga for Healthy Ageing(ヨガで健やかに年を重ねましょう)」です。

駐日インド大使館「International Day of Yoga 2026」

日時：2026年6月21日(日)午前7時〜8時開場：午前6時30分会場：築地本願寺(東京都中央区築地3-15-1)参加費：無料参加方法：事前登録制持ち物：ヨガマット

「International Day of Yoga 2026」は、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」を記念して行われるヨガイベントです。

東京・築地本願寺で、朝の時間帯にヨガを体験できます。

ヨガ発祥の国であるインドに根ざした実践を、身体・呼吸・心の調和に目を向けながら体験できる催しです。

「Yoga for Healthy Ageing」を掲げたテーマ

今年のテーマは「Yoga for Healthy Ageing(ヨガで健やかに年を重ねましょう)」です。

世界有数の長寿国である日本にとって、年齢を重ねても心身ともにいきいきと、自分らしく充実した毎日を送ることに目を向けたテーマです。

ヨガは、健やかで豊かな人生を支える実践として、多くの人々に親しまれています。

インドで生まれたヨガの智慧

ヨガは、インドで生まれ、5,000年以上にわたり受け継がれてきた伝統的な智慧です。

語源は「結びつける」を意味するサンスクリット語 yuj に由来します。

身体・呼吸・心の調和を大切にする実践として発展し、単なる運動ではなく、心身の健康と豊かな暮らしを支えるものとして世界中の人々に親しまれています。

インドと日本を結ぶヨガの広がり

ヨガを通じたインドと日本のつながりは、年々深まっています。

最近インドで開催された第1回世界ヨガサナ選手権では、インドと日本がともに上位を占めました。

日本においてヨガが真摯に取り組まれ、高いレベルで発展していることを示す象徴的な成果でもあります。

国際ヨガの日の背景

「国際ヨガの日」は、ヨガの普遍的な価値を背景に、2014年にインドのナレンドラ・モディ首相が国連総会で制定を提唱しました。

この提案は177か国の賛同を得て共同提案され、国連は6月21日を国際ヨガの日として正式に制定しました。

以来、国際ヨガの日は世界各地で祝われ、健康、調和、ウェルビーイングの実現に向けたヨガの重要な役割を発信する機会となっています。

インドで受け継がれてきたヨガの実践を、身体・呼吸・心の調和に向き合う朝の催しとして取り入れられます。

「Yoga for Healthy Ageing」というテーマから、年齢を重ねながら心身の健やかさを考えるきっかけにもなるイベントです。

国際ヨガの日の背景やインドと日本のつながりにも触れながら、ヨガが世界で親しまれている広がりを感じられます。

駐日インド大使館「International Day of Yoga 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「International Day of Yoga 2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年6月21日(日)午前7時から8時まで開催されます。

開場は午前6時30分です。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は築地本願寺です。

所在地は東京都中央区築地3-15-1です。

Q. 参加費や参加方法はどうなっていますか？

A. 参加費は無料です。

参加には事前登録が必要で、申込リンクまたは二次元コードから登録します。

Q. 当日の持ち物はありますか？

A. ヨガマットを持参して参加します。

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