富士急シティバスは、7月10日〜9月10日の間、三島駅から富士山富士宮口五合目までを約90分で結ぶ高速バス「富嶽ライナー」を運行する。

「富嶽ライナー」は、三島駅から富士宮口五合目をダイレクトに結ぶ夏季限定の高速バスとして昨年運行を開始した。従来の路線バスに比べて所要時間が30分短縮され、乗り換えなしで座席を確実に確保できる予約制は、登山を計画さする消費者に好評を得てきた。その結果、昨シーズンの富士宮口五合目方面のバス利用者数は、前年比165％と大幅に増加した。今シーズンは運行本数をさらに2往復増便し、より便利で快適な移動環境を提供する。また、クレジットカードやPayPay等のキャッシュレス決済による事前予約で、当日は切符を買う手間なくスムーズに乗車できる。





さらに、今年からは富士登山客のみならず、ファミリー層や3世代旅行などのレジャー需要にも応えるため、「富士サファリパーク」および「ぐりんぱ」への経由便を新たに運行開始する。富士宮口五合目へのアクセスに加え、周辺観光施設への移動にも利用できるよう、「確実に着席して安心・快適に移動したい」という消費者の声に応えて、予約制によって座席を確保して乗車できる安心な移動手段として、周辺エリアの観光活性化にも貢献していく考え。

今シーズンの富士登山や周辺観光に、安心・安全・快適な移動手段として高速バス「富嶽ライナー」をぜひ利用してほしいという。

［運賃］

大人：3500円

小学生・幼児：1750円

（すべて片道運賃）

［発売日］7月10日（金）

富士急行＝https://www.fujikyu.co.jp