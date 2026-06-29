インスタグラム、フェイスブックなどを運営するMeta社は、スマートグラスの新コレクションを発表し、実業家でモデルのカイリー・ジェンナーとコラボした高級モデルを含むラインナップを公開した。全26種のフレームと8色のカラー展開で、AI搭載型ハードウェア戦略を強化する。



【写真】正面のフレームと耳にかけるテンプルを繫ぐ智(ち、別名ヨロイ)の部分にカメラとみられる部品も

新モデルには、長方形の「META ADVENTURER」、スクエア型の「META FURY」、そしてカイリー仕様のスリムな楕円形モデルが含まれ、本人のパーソナライズ音声も特徴となる。レイバン名義ではないが、製造は同ブランドを傘下に持つエシロールルックスオティカが担う。



機能面ではカメラやマイク、AIアシスタントを内蔵し、音声操作で撮影や通話、周囲に関する質問が可能。ディスプレイは非搭載。新たに音声ナビによる徒歩案内や、複数枚から最適な一枚を選ぶ「Dynamic Photos」機能を追加した。AIモデル「Muse Spark」により、「より賢い回答と視覚理解、日常的なサポート」を提供するとしている。



また録画時に点灯するLEDや不正撮影防止のハードウェア機能など、プライバシー保護も強化。度付きレンズにも対応し、日常使用への統合を狙う。



（BANG Media International／よろず～ニュース）