開催：2026.6.29

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 3 - 2 [ロッキーズ]

MLBの試合が29日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロッキーズが対戦した。

ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。

1回表、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 MIN 0-1 COL

2回裏、さらにサードが悪送球でツインズ得点 MIN 1-1 COL

4回裏、3番 コディ・クレメンス 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 2-1 COL

6回表、7番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 MIN 2-2 COL

7回裏、7番 ライアン・クライドラー 2球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 3-2 COL

試合は3対2でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのアンドルー・モリスで、ここまで4勝2敗2S。負け投手はロッキーズのセス・ハルバーセンで、ここまで0勝1敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 05:40:31 更新