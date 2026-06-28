◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第３日（２８日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

第２ラウンドの残りと第３ラウンドが行われ、日没サスペンデッドとなった。予備日だった２９日を使用し、７２ホール完遂を目指す。２０２４年大会覇者の小祝さくら（ニトリ）は１２番を終え、３アンダーの１０位につけた。第２ラウンド１８ホールと第３ラウンド１２ホールの長い一日を終え「３０ホールは長かったけど、けっこう頑張った」。表情には疲労を超越した充実感が漂った。

第３ラウンドを３連続バーディーでスタートした。１番パー５は第３打を２メートルにつけた。ティーが前に出て２４３ヤードに設定された２番パー４は、ティーショットを刻むことを選択し、２メートルに運んだ。３番は４メートル、９番では７メートル近い下りのスライスラインを読み切るなど、グリーン上でも好調だ。

前半で５つ伸ばすチャージを見せたが、１０、１１番で連続ボギー。「１０番はラフからピンを攻めてしまって（右バンカーで）目玉になってボギー。１１番はグリーン手前からのアプローチが寄らなかった」と苦笑いだった。２ホール続けてスコアを落としたものの、５打差に食らいついている。「最後の方は目もおかしくなっていた。暗くて距離感がおかしてく、老眼になった気分だった」。小祝節も飛び出した。

台風の影響で中止になった前日２７日は、ミスタードーナツの大人気新商品「もっちゅりん」を求めて開店前から1時間並んだ。お目当てはきなこ味だったが、１０組前で売り切れ、仕方なくいちご味に変更。「（もっちゅりんは）ずっと食べたかった。初めて食べた。おいしかった。でもやっぱり、きなこが食べたかった…」と悲しそうに遠くを見つめた。

左手首の手術から復帰した今季、まだトップ１０に入れていないが、得意のコースで攻撃的なゴルフを取り戻しつつある。２年前の優勝も月曜決着だった。当時は熱中症の症状を抱えながら大会を制した。

「今日は元気にプレーできた。いつもだったら１８ホールで疲れるけど、意外といけたので、気合を入れて頑張れたと思う。明日も朝から長丁場になる。今週は攻めのゴルフをしっかりやることをテーマにしているので、明日もそこを引き続きやりながら、スコアを伸ばせるように頑張りたい」。女子ツアーの月曜決着は今回で５度目。史上初のマンデー２勝へ、残りの２４ホールを戦い抜く。（高木 恵）