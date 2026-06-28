ホテル紹介系Youtuberのクワリンさんが2026年6月に新規開業したばかりの「アパホテルさいたま新都心駅西」のレビュー動画を公開した。

クワリンさんのYouTubeチャンネル「クワリンのホテルレビューCh KuwarinHotel&Travel」では、2026年6月18日にオープンしたばかりの新規開業アパホテルにオープン初日に宿泊し、最新設備や快適な滞在空間の全貌をレポートしている。



動画では、さいたま新都心駅から徒歩5分、さいたまスーパーアリーナ至近という好立地に誕生した「アパホテルさいたま新都心駅西」の外観から紹介。横から見ると「すごく薄くまるで大きな壁のよう」な特徴的なフォルムを捉えている。



13階のシングルルームのレビューでは、都市型ホテルらしくコンパクトな造りでありながら、「窮屈感は特になく快適に過ごす環境はしっかりと確保されている」と評価。新品のオリジナルベッド「クラウドフィット」の柔らかな寝心地や、4K対応の大型スマートテレビ、さらには枕元のパネルで一括操作できる照明や空調システムなど、最新店舗ならではの機能性を絶賛した。また、飲料水が従来のペットボトルから、ウォーターサーバーで汲むピッチャー方式へ変更されている点や、客室内の書籍が電子化されているなど、新しい取り組みにも触れている。



館内設備として、2階に集約された大浴場やランドリーなどを解説。大浴場は人工温泉「光明石温泉」を採用しており、外気が入るスペースに配置された丸い形の陶器風呂など、都会にいながらゆったりとくつろげる空間が広がっている。翌朝の朝食ビュッフェでは、定番の「アパ社長カレー」に加え、埼玉のご当地グルメ「武蔵野うどん」やセルフサービスで作るホットサンドなどの豊富なメニューを紹介。「とにかくバリエーション豊かでたくさん食べたくなってしまう」と大満足の様子を見せた。



クワリンさんは、限られたスペースを有効活用しつつ、大浴場や最新設備で滞在の質を高める同ホテルの工夫を高く評価。さいたまスーパーアリーナでのイベント時など、「疲れた体を癒やせる人気なホテルになりそうな予感がした」と総括し、読者のホテル選びの選択肢となる新たな魅力を提示して締めくくった。



ホテル公式サイトはこちら↓

https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/saitama/saitamashintoshin-ekinishi/



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