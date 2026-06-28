タレントの渡辺満里奈が25日、オフィシャルブログを更新。久しぶりに自宅でホームパーティーを開き、手料理を振る舞ったことを報告した。



おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。



この日、渡辺は「ホムパ」と題してブログを更新すると、「久しぶりのおもてなし」とつづり、自宅で用意した華やかな料理の数々を公開。こんがりと焼き色が付いた熱々のラザニアをはじめ、きれいなロゼ色に焼き上げたローストビーフ、モッツァレラチーズと赤・緑のトマトを盛り付けたカプレーゼ、紫キャベツのサラダ、夏野菜の揚げびたし、オリーブやチーズ、ドライイチジクなどが並び、彩り豊かな食卓が広がっている。



料理がずらりと並んだ食卓からは、おもてなしへのこだわりが感じられ、ボリューム満点のメニューに思わず「作りすぎた」とつぶやくほどの充実ぶりとなった。



この投稿にファンから「ひょ〜、ローストビーフとグラタン美 味 し そ〜」「素晴らしい」「どれも美味しそう」「洋のもの作ったんですね」などの声が寄せられている。