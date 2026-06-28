血圧が高くなってきたら生活習慣の改善が必要！「毎日30分」の有酸素運動で血圧は下げられる理由とは！？【ランニングの教科書】

血圧が高くなってきたら生活習慣の改善が必要！「毎日30分」の有酸素運動で血圧は下げられる理由とは

有酸素運動には血圧を下げる効果あり

厚生労働省が実施した「平成29年（２０１７）患者調査」によると、高血圧性疾患の総患者数は約９９３万７０００人と推計されています。血圧とは血液を押し出す際に動脈の内側にかかる圧力のことです。この圧力が高い状態が「高血圧」で、具体的には診察室で計測した上の血圧（収縮期血圧）が１４０ｍｍＨｇ以上、または下の血圧（拡張期血圧）が90ｍｍＨｇ以上だと「高血圧」と診断されます。

血管には収縮性がありますが、血圧が高くなると血管の内壁が傷つきやすくなり、だんだんと厚くなって柔軟性が失われ、動脈硬化などを引き起こすリスクが高まります。

高血圧は、有酸素運動によって改善することが確かめられており、日本高血圧学会の『高血圧治療ガイドライン』でも、「毎日30分以上のややキツい有酸素運動」が推奨されています。ただし、運動をすることで一時的に血圧が上昇するため、すでに「高血圧」と診断されている方は、必ず主治医に相談してしっかりとアドバイスを受けてください。

また、合わせて減塩や節酒、禁煙など、他の生活習慣の改善にも取り組みましょう。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』