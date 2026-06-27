雨でぬれた靴を翌朝までに乾かすコツについて、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【画像】これが雨でびしょぬれになった靴を翌朝までに乾かす“裏ワザ”です！

公式アカウントは「突然の雨や、ぬれた地面を歩くことが多い梅雨の時期。避けて通れないのが『靴がビショビショになる問題』ですよね」「『明日も履かなきゃいけないのに…』焦ってドライヤーの温風を当てたり、そのまま放置していませんか？」と投稿。

その上で「実はそれ、お気に入りの靴が傷んだり、あのイヤ〜な『生乾き臭』の原因になってしまうんです」と警告しています。

そこで、「今回は、おうちにあるもので【翌朝までに靴をサラサラに乾かす神ワザ】をまとめました！」「ポイントは『干すときの角度』と『最初のひと手間』とコメントし、次の方法を紹介しています。

【靴を効率よく乾かす方法】

（1）靴をサッと水洗いする。

（2）中敷きを外す。

（3）新聞、キッチンペーパーをしっかり詰める。最初の1、2回は30分から1時間で交換すると、すぐに乾きやすい。

（4）靴のつま先を上にして立てかける。これにより、水分が下に落ちて来るため、効率的に乾かすことができる。

なお、扇風機やサーキュレーターの風を当てると、より早く乾くといいます。