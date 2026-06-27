開催：2026.6.27

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 4 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が27日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレンジャーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

1回表、3番 ブランドン・ニモ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-1 TEX、5番 ジャスティン・フォスキュー 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-2 TEX、6番 エセケル・デュラン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-3 TEX

3回表、5番 ジャスティン・フォスキュー 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TOR 0-5 TEX

8回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-5 TEX、4番 岡本和真 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-5 TEX

試合は4対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで8勝7敗0S。負け投手はブルージェイズのパトリック・コービンで、ここまで2勝4敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗16Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.245となっている。

ここまでブルージェイズは39勝43敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位。一方レンジャーズは40勝42敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:23 更新