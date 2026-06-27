タレント藤本美貴（41）が26日、自身のYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」を更新。夫が不倫をしている女性からの相談に“怒りの回答”をした。

今回の動画では、不倫をめぐるリスナーからの相談に藤本が答えていった。その中で、夫が会社の同僚と約3カ月間、社内不倫をしている40代女性からの相談があった。夫の携帯には、不倫相手との不貞行為の証拠写真がばっちり存在しており、不倫相手は夫との子供を妊娠、中絶。しかし夫は不倫を否定し、自宅からの退去も拒否しているため、相談者の女性が近々子供を連れて家を出て行く予定だという。

藤本はこの話を聞き「そのまま突き進んでほしい。もう“頑張って”しかない。ちゃんと証拠もつかんで色々全て揃えてから、（自分にとって）“最高の状態”で別れましょう。別れた後、シングルマザーとしてやっていかなきゃいけないということの方が大変じゃん？ って思ったら今、気合入れて頑張って、自分にとって最高の離婚をしてほしいと思う」などとアドバイスした。

そして「怖いね…自分勝手な人がいっぱいいるんだね。“ただで別れると思うなよ”…っていう。しんどいからこそ走り切ってほしい。どうせならもうちょっとでも多く（不倫した夫を）傷つけたいし、タダでは帰りたくない…あたしは、そういう状況で。自分が死ぬんだったら、ちょっとでも爪痕残して死にたい…っていうタイプ」などと、自身に同様の事態が起きたことを仮定して話し、「もう後は、“よりどうしたら制裁を与えられるか”、弁護士の先生に相談して」と助言した。

動画スタッフから、この夫が社内で不倫相手のことを「彼女」と紹介してるらしい、との情報を教えられると、藤本は「もう、ぶん殴ってやりたい」と怒りをにじませていた。