シャッフルアイランドSeason７、事前特別番組の放送が決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの最新作『シャッフルアイランド Season７』の事前特別番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」を６月30日（火）夜９時より無料放送する。
『シャッフルアイランド』は、２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、シーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」をテーマソングに、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
このたび無料放送が決定した事前特別番組には、番組MC４名に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OG・生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演。
番組内では男性陣・女性陣に分かれて「男子会」「女子会」を展開。それぞれの視点から、2025年放送の『シャッフルアイランド Season ６』の熱烈なキスシーンや切ない恋模様を振り返る。普段恋愛リアリティーショーを見ないというレインボー・ジャンボたかおや重盛が『シャッフルアイランド』を見た反応は？ さらに、スタジオでは『シャッフルアイランド 』お馴染みの「シルエットタイム」が実施され、『シャッフルアイランド Season７』の “推しメンバー”選びで大盛り上がり。各メンバーの意気込み映像も公開され、スタジオは終始大興奮の渦に。
過去に番組ゲストとして出演した際、感動のあまり号泣してしまった“シャッフルアイランドガチ勢”ことGENERATIONS・数原龍友は収録後、「女性陣は『男の子っておバカさんだな』と思いながら見ていただければ……」と特別番組の楽しみ方を伝授。さらに、小宮璃央が「四字熟語で言うと“酒池肉林”。その四字熟語が本当にふさわしい映像だった」と圧倒された様子を語り、レインボー・ジャンボたかおも「俺もあと13年若かったら、本当に心から行きたかったシャッフルアイランド。男子の夢がつまりに詰まった島なのかもしれません」と三者三様の言葉で番組の魅力を熱弁。
また、生田衣梨奈は「『シャッフルアイランド』ならではの、シルエットで好きな人を選ぶ体験まで最高にワクワクしました」と番組ならではのシステムに大興奮。また、重盛さと美は「男の子たちが全員イケメンすぎて、最近イケメンが周りにいないなって人は目の保養になると思います」と太鼓判を押し、なえなのも「会いたいけど会えない状況が生む、ハラハラドキドキの展開を楽しんで欲しいです」と見どころを語るなど女性陣も新シーズンへの期待を膨らませていた。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）、七夕夜９時よりABEMAにて無料放送を開始する。また、最新作の放送決定を記念して、７月３日（金）午前０時より『シャッフルアイランドSeason５』の全話無料配信が決定している。
（C）AbemaTV, Inc.
『シャッフルアイランド』は、２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、シーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」をテーマソングに、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
番組内では男性陣・女性陣に分かれて「男子会」「女子会」を展開。それぞれの視点から、2025年放送の『シャッフルアイランド Season ６』の熱烈なキスシーンや切ない恋模様を振り返る。普段恋愛リアリティーショーを見ないというレインボー・ジャンボたかおや重盛が『シャッフルアイランド』を見た反応は？ さらに、スタジオでは『シャッフルアイランド 』お馴染みの「シルエットタイム」が実施され、『シャッフルアイランド Season７』の “推しメンバー”選びで大盛り上がり。各メンバーの意気込み映像も公開され、スタジオは終始大興奮の渦に。
過去に番組ゲストとして出演した際、感動のあまり号泣してしまった“シャッフルアイランドガチ勢”ことGENERATIONS・数原龍友は収録後、「女性陣は『男の子っておバカさんだな』と思いながら見ていただければ……」と特別番組の楽しみ方を伝授。さらに、小宮璃央が「四字熟語で言うと“酒池肉林”。その四字熟語が本当にふさわしい映像だった」と圧倒された様子を語り、レインボー・ジャンボたかおも「俺もあと13年若かったら、本当に心から行きたかったシャッフルアイランド。男子の夢がつまりに詰まった島なのかもしれません」と三者三様の言葉で番組の魅力を熱弁。
また、生田衣梨奈は「『シャッフルアイランド』ならではの、シルエットで好きな人を選ぶ体験まで最高にワクワクしました」と番組ならではのシステムに大興奮。また、重盛さと美は「男の子たちが全員イケメンすぎて、最近イケメンが周りにいないなって人は目の保養になると思います」と太鼓判を押し、なえなのも「会いたいけど会えない状況が生む、ハラハラドキドキの展開を楽しんで欲しいです」と見どころを語るなど女性陣も新シーズンへの期待を膨らませていた。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）、七夕夜９時よりABEMAにて無料放送を開始する。また、最新作の放送決定を記念して、７月３日（金）午前０時より『シャッフルアイランドSeason５』の全話無料配信が決定している。
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