サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分けた。森保ジャパンの奮闘とともに、スウェーデンの背番号7にも熱い視線が注がれていたが、驚きの事実も発見したファンもいた。

話題となったのは20歳のルーカス・ヴェリバル。日本戦では前半37分から途中出場した。

イングランド1部トッテナムに所属する逸材。プレーはもちろん、今大会屈指のイケメンとしても国内外で注目を浴びていた。

日本戦でピッチに立つと、X上では日本ファンが「会社の全女性がざわついてた」「日本にバレた」「ヴェリバル敵ながらイケメンやなあ」「ヴェリバル金髪の顔整いすぎで王子様すぎる」「ヴェリバルかっけーな」などと反応。さらに、パートナーのマッケンジー・メドロックさんの美貌までも注目されていた。

マドロックさんもインスタグラムのフォロワー4.7万人。モデルとしても活動しているようで、今大会にはヴェリバルの応援で現地に駆け付けている。「嫁がプリンセスすぎた」「あ、失恋した」「ハンサムな人と美しい人」などと注目されていた。

日本は決勝トーナメント初戦で、C組1位ブラジルと対戦が決定。一方スウェーデンは3位ながら決勝トーナメント進出を決め、フランス、ドイツ、スイス、メキシコのいずれかと対戦する。



（THE ANSWER編集部）