「美味しい日本酒が飲みたいけれど、種類が多すぎてどれを買えばいいか分からない……」そんな風に悩んだことはありませんか？

2026年6月10日、TAKANAWA GATEWAY CITYにて、世界一美味しい市販の日本酒を決める品評会「SAKE COMPETITION 2026」の表彰式が開催されました！

熱気あふれるイベントの模様を徹底レポート。全国の蔵元がしのぎを削る本大会の舞台裏から、見事2冠を達成した今西酒造をはじめとするトップ銘柄まで、今年の日本酒トレンドを余すところなくお届けします。

ブランド力は一切通用しない!? 日本酒のトレンドを牽引する「SAKE COMPETITION」とは

「SAKE COMPETITION」は、「ブランドによらず消費者が本当に美味しい日本酒にもっと巡り会えるよう、新しい基準を示したい」という理念のもと、2012年にスタートした品評会です。

最大の特徴は、審査対象が“市販酒のみ”であること。さらに、銘柄やラベルを完全に隠して、純粋に日本酒の品質のみで競う「完全ブラインド審査」を徹底しているんです。

先入観やブランド力に左右されないため、どんなに小さな酒蔵でも実力さえあれば1位を獲得するチャンスがある、まさに実力主義の大会なのです！ 今年は全国367蔵から、総計1,139点もの日本酒が出品されました。

いよいよ表彰式！ 奈良県の今西酒造が堂々の2冠達成

緊張感あふれる審査を勝ち抜き、見事今年の主役となったのが、奈良県の今西酒造です。

なんと、激戦の「純米酒部門」（みむろ杉 ろまんシリーズ Dio Abita）と、「純米吟醸部門」（みむろ杉 ろまんシリーズ 純米吟醸 山田錦）の2部門で1位を獲得。2014年以来となる、同大会2冠の快挙を達成しました！

ステージに登壇した今西酒造の蔵元は、「2014年以来となる2冠を達成できたなんて、信じられない気持ちで、言葉が見当たりません。十数年前、酒蔵がボロボロでどうしようかと思っていた時、当時のSAKE COMPETITIONで活躍する先輩方の姿を見て『いつか自分も美味しいお酒を造ってあの壇上に立ちたい』と目指してきました。一緒に酒造りをしてくれた蔵人たちと喜びを分かち合いたいです」と、驚きと喜びを語りました。

さらに同社は、特別賞の「TAKANAWA GATEWAY CITY グランドオープン記念 最優秀酒蔵賞」も受賞。今年のトレンドを象徴する結果となりました。

伝統の技から20年超の古酒まで！ 各部門の頂点に立った最高峰の銘柄たちを一挙に紹介

今西酒造のほかにも、各部門でトップに君臨した最高峰の銘柄たちをまとめてご紹介します。お酒好きなら要チェックのラインナップですよ！

「純米大吟醸部門」で1位を獲得したのは、広島県・相原酒造の「雨後の月 純米大吟醸」です。受賞酒について「伝統的なクラシック純米大吟醸で、うちの技術の真髄が詰まった誇らしい一本」と語りました。

「Super Premium部門」では、三重県・木屋正酒造の「而今 特等雄町」が1位に輝きました。同蔵は「時光農園」が生産する特別な米を特等雄町として初年度から5年間託されており、その経験の積み重ねが今回の受賞につながったとのことです。

「モダンナチュラル部門」では、宮城県・川敬商店の「たちばなや純米吟醸」が1位に選出されました。先代の代から続くブランドですが、昨年度からリブランディングを実施。「山廃仕込み」という伝統的な製法を用いており、料理とともに楽しめる味わいを目指して製造されています。

また、首里城の再建予定を記念して特別開催された「泡盛部門」では、比嘉酒造の「ZANPA TORAKICHI 2022」が総合1位を獲得しました。20年以上経っている古酒を3種類ブレンドした特別な一本で、蔵元からは「小さなおちょこでちびりちびり飲んでいただいたり、チョコレートや甘いものと一緒に飲んでいただけると、お米の香りを存分に楽しんでいただける」と、その特徴が紹介されました。

これからの日本酒選びがもっと楽しくなる！ 自分へのご褒美にも特別な一本を

表彰式のステージ上で語られる受賞者たちの言葉からは、酒造りへの探求心と情熱がひしひしと伝わってきました。

厳しいブラインド審査を勝ち抜いた受賞酒たちは、まさにプロのお墨付き。どれを手に取っても、格別な味わいを楽しめるはずです。

これからの季節、ご自宅での晩酌や大切な人への贈り物に、今年の受賞酒を選んでみてはいかがでしょうか。