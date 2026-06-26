移籍期間は2027年6月30日まで、FC東京との公式戦には出場不可

藤枝MYFCは6月26日、FC東京からMF北原槙が育成型期限付き移籍で加入することを正式発表した。

東京都出身の北原は、2009年7月7日生まれの16歳。JACPA東京FC、FC東京U-15むさしを経て、FC東京に所属している。昨年3月1日の鹿島アントラーズ戦でデビューし、J1リーグ戦最年少出場記録を更新した

16歳ながらすでにトップチームでの出場経験を持ち、これまでにJ1リーグで7試合、カップ戦で2試合に出場している。移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなっており、期間中はFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できない。

クラブを通じて、北原は「クラブの目標達成に貢献できるように」と新天地での決意を語った。

北原のコメント全文は以下のとおり。

「FC東京から育成型期限付き移籍で加入することになりました、北原槙です。

クラブの目標達成に貢献できるように、藤枝MYFCのために全ての力を懸けて戦います。

応援をよろしくお願いします！」（FOOTBALL ZONE編集部）