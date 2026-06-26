取材NG店から650円の老舗まで！名古屋の味噌カツは「この9店」から選ぶのが正解
YouTubeチャンネル「名古屋グルメ研究所 | 転勤ボーイ」が、「【名古屋味噌カツ9選】取材NG店から650円の老舗まで｜移住歴6年が選ぶ名店まとめ」と題した動画を公開した。動画では、東京から名古屋に転勤して6年目となる投稿者が、生活者の視点から「忖度なしで選ぶ」味噌カツの名店9軒を厳選して紹介している。
動画内では、テレビ取材NGの隠れた名店から創業100年を超える老舗まで、特徴的な店舗が次々と登場する。
1店舗目には、桜山駅近くの「さくとん」をピックアップ。投稿者は「とんかつが肉厚で美味しい」と語り、どろっとしたオーソドックスな味噌だれを高く評価している。また、栄にある1965年創業の老舗居酒屋「酒津屋」では、甘めに仕上げられた味噌トンカツ定食に加え、名物のエビカツも紹介した。
続いて、創業110年以上の歴史を持つうどん店「岩正」では、650円という破格の「味噌カツ丼」を実食。ホロホロの衣に甘い味噌が染み込んだカツを口に運び、「伝統を感じる深みのあるお味噌」と絶賛し、「並んででも味わっていただきたい」と熱弁している。さらに、「安い・うまい・でかい」の三拍子が揃う「みそかつの三河屋」の圧倒的なボリューム感や、食べログ百名店に4度選出された「百年亭」の土鍋で提供される味噌汁など、各店舗ならではの魅力やタレの味わいの違いを細かく解説した。
投稿者は「観光客としてではなく、生活者として」名古屋メシを食べてきたスタンスを強調し、各店の個性を客観的にレビューしている。名古屋を訪れる際や、地元で新たな名店を開拓したい時に、店選びの確かな指針となる動画である。
動画内では、テレビ取材NGの隠れた名店から創業100年を超える老舗まで、特徴的な店舗が次々と登場する。
1店舗目には、桜山駅近くの「さくとん」をピックアップ。投稿者は「とんかつが肉厚で美味しい」と語り、どろっとしたオーソドックスな味噌だれを高く評価している。また、栄にある1965年創業の老舗居酒屋「酒津屋」では、甘めに仕上げられた味噌トンカツ定食に加え、名物のエビカツも紹介した。
続いて、創業110年以上の歴史を持つうどん店「岩正」では、650円という破格の「味噌カツ丼」を実食。ホロホロの衣に甘い味噌が染み込んだカツを口に運び、「伝統を感じる深みのあるお味噌」と絶賛し、「並んででも味わっていただきたい」と熱弁している。さらに、「安い・うまい・でかい」の三拍子が揃う「みそかつの三河屋」の圧倒的なボリューム感や、食べログ百名店に4度選出された「百年亭」の土鍋で提供される味噌汁など、各店舗ならではの魅力やタレの味わいの違いを細かく解説した。
投稿者は「観光客としてではなく、生活者として」名古屋メシを食べてきたスタンスを強調し、各店の個性を客観的にレビューしている。名古屋を訪れる際や、地元で新たな名店を開拓したい時に、店選びの確かな指針となる動画である。
YouTubeの動画内容
関連記事
「自分にしかできない発信を」名古屋グルメ研究所が語る街の魅力と今後の野望
【保存版】知らなきゃ損！定番からコスパ最強店まで名古屋のおすすめモーニング12選
【5年間の実録】東京から名古屋へ。絶望の転勤から居場所を見つけるまで
チャンネル情報
??
youtube.com/@nagoyagourmetlab YouTube