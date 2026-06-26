松屋の人気メニュー「ブラウンソースハンバーグ」が6・30より待望の復活 目玉焼き、チーズトッピングも再登場
松屋は、『ブラウンソースハンバーグ定食』を30日午前10時より全国の店舗（一部店舗を除く）で発売する。惜しまれながら販売を終了していた人気ハンバーグソース「ブラウンソース」が約7ヶ月ぶりに復活し、定番商品に加えて目玉焼き、とろけるチーズのトッピングメニューも再登場する。
【写真】チーズ、目玉焼きトッピングも再登場！『ブラウンソースハンバーグ定食』のメニュー一覧
待望の復活を果たすブラウンソースは、マッシュルームの香りとうまみが特徴の濃厚なソース。ふっくらジューシーに焼き上げた合いびき肉のハンバーグにたっぷりとかけることで、コク深い味わいと肉汁のうまみを楽しめるという。
ラインアップは、定番の『ブラウンソースハンバーグ定食』のほか、目玉焼きをのせた『エッグブラウンソースハンバーグ定食』、とろけるチーズを合わせた『チーズブラウンソースハンバーグ定食』の3種類。
ハンバーグの枚数によって価格が異なり、『ブラウンソースハンバーグ定食』の場合は、2枚のベーシックは1180円、1枚の「シングル」は830円、3枚の「トリプル」は1580円（すべて税込）となる。
また、店内利用だけでなく持ち帰りにも対応。定食だけでなく、おかず単品メニューも販売されるため、自宅での食事の一品としても利用できる（※定食の持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要）。
商品の概要は以下の通り（価格は税込）。
・ブラウンソースハンバーグ定食シングル：830円
・ブラウンソースハンバーグ定食：1180円
・ブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1580円
・チーズブラウンソースハンバーグ定食シングル：1030円
・チーズブラウンソースハンバーグ定食：1380円
・チーズブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1780円
・エッグブラウンソースハンバーグ定食シングル：930円
・エッグブラウンソースハンバーグ定食：1280円
・エッグブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1680円
・ブラウンソースハンバーグシングル：770円
・ブラウンソースハンバーグ：1120円
・ブラウンソースハンバーグトリプル：1520円
・チーズブラウンソースハンバーグシングル：970円
・チーズブラウンソースハンバーグ：1320円
・チーズブラウンソースハンバーグトリプル：1720円
・エッグブラウンソースハンバーグシングル：870円
・エッグブラウンソースハンバーグ：1220円
・エッグブラウンソースハンバーグトリプル：1620円
【写真】チーズ、目玉焼きトッピングも再登場！『ブラウンソースハンバーグ定食』のメニュー一覧
待望の復活を果たすブラウンソースは、マッシュルームの香りとうまみが特徴の濃厚なソース。ふっくらジューシーに焼き上げた合いびき肉のハンバーグにたっぷりとかけることで、コク深い味わいと肉汁のうまみを楽しめるという。
ハンバーグの枚数によって価格が異なり、『ブラウンソースハンバーグ定食』の場合は、2枚のベーシックは1180円、1枚の「シングル」は830円、3枚の「トリプル」は1580円（すべて税込）となる。
また、店内利用だけでなく持ち帰りにも対応。定食だけでなく、おかず単品メニューも販売されるため、自宅での食事の一品としても利用できる（※定食の持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要）。
商品の概要は以下の通り（価格は税込）。
・ブラウンソースハンバーグ定食シングル：830円
・ブラウンソースハンバーグ定食：1180円
・ブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1580円
・チーズブラウンソースハンバーグ定食シングル：1030円
・チーズブラウンソースハンバーグ定食：1380円
・チーズブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1780円
・エッグブラウンソースハンバーグ定食シングル：930円
・エッグブラウンソースハンバーグ定食：1280円
・エッグブラウンソースハンバーグ定食トリプル：1680円
・ブラウンソースハンバーグシングル：770円
・ブラウンソースハンバーグ：1120円
・ブラウンソースハンバーグトリプル：1520円
・チーズブラウンソースハンバーグシングル：970円
・チーズブラウンソースハンバーグ：1320円
・チーズブラウンソースハンバーグトリプル：1720円
・エッグブラウンソースハンバーグシングル：870円
・エッグブラウンソースハンバーグ：1220円
・エッグブラウンソースハンバーグトリプル：1620円