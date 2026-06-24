東海地方で初めての国産チョコレートがついに完成です。一体、どんな味がするのでしょうか？

【写真を見る】東海地方初の“国産チョコレート” 複合型リゾート施設｢VISON｣でカカオ栽培 プロジェクト始動から6年… ついに完成 どんな味？

6月24日、世界的パティシエ辻󠄀口博啓さんが発表したのが…

（パティシエ 辻󠄀口博啓さん）

「ようやくこのカカオの発酵まで、全ての工程を経てチョコレートになった」

発表されたのは、2種類のチョコレート。実は原料に特徴が…





2種類のチョコレート 一体どんな味に？

世界的パティシエ・辻󠄀口博啓さんと、三重県の辻󠄀製油が挑戦する国産チョコレートづくり。ハウスの中では23本のカカオの木が栽培されています。



近年、カカオの産地・西アフリカの異常気象で、チョコレートの価格が高騰。このプロジェクトには、チョコレート価格安定が期待されているのです。

「VISON」で収穫したカカオ豆を発酵・乾燥・焙煎し、国産カカオ豆を100%使った2種類のチョコレートが完成しました。試食してみると…



（西本明日華記者）

「ちょっと酸味がある感じ」



（辻󠄀口さん）

「酸味があるということは、ちょっと浅いりにしている。いり方を浅くして、カカオ本来の味わいを出している」

研究を重ねて完成した国産チョコレート。さらなる「進化」も期待できると言います。



（辻󠄀口シェフ）

「国産チョコレートの可能性は、発酵工程などにあると思っている。例えば三重県だったら、マイヤーレモンの皮を入れて一緒に発酵させることで、オリジナルのチョコレートができる」



商品化されたチョコレートは、将来的には「VISON」での販売を目指しています。