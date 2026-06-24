意外と知らない債券のリスク。「債券だから安全」は誤解？50代60代が知っておきたい8つの債券の選び方

金融教育家の塚本俊太郎氏が、YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」にて「【徹底比較】個人向け国債・米国債・社債…50代60代はどの債券を選ぶべきか？」と題した動画を公開した。動画では、8つの債券を徹底比較し、「高い利回りの裏には必ずリスクがある」という債券投資の核心について解説している。



塚本氏はまず、「債券は株式より安全と言われるが、すべての債券が安全とは限らない」と指摘する。特に50代や60代がやりがちな失敗として、利回りの高さだけで商品を選んでしまう危険性に言及。債券が抱えるリスクとして「金利リスク」「為替リスク」「信用リスク」の3つを挙げ、市場金利の変動による債券価格の下落や、為替変動による受け取り額の減少、発行体の財務悪化による債務不履行のリスクについて分かりやすく解説した。



さらに動画では、個人向け国債、米国債、社債など8つの債券の利回りとリスクを徹底的に比較する。例えば、利回りが高く魅力的に見える「新興国債券ファンド」については、金利リスクだけでなく信用リスクや為替リスクが高く「基本的にはおすすめしない」と断言。一方で、金利上昇時に中途換金しても元本保証がある「個人向け国債」を、50代・60代の守りのお金の中心に据えるべきだと推奨している。



また、株式と債券の理想的な配分について、「100－年齢」を株式比率の目安とする考え方を提示。年齢が上がるほど株式比率を下げ、値動きを徐々に抑えていく重要性を語った。



「債券だから安全」という先入観を捨て、それぞれの債券に潜むリスクを正しく理解することが資産防衛の第一歩となる。年齢や目的に応じて適切な資産配分を選び抜く視点を与えてくれる、実践的な解説動画であった。