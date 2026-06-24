177か国が賛同した国際ヨガの日を築地本願寺で！ 駐日インド大使館"International Day of Yoga 2026"

記事ポイント 駐日インド大使館が6月21日に築地本願寺でヨガイベントを開催テーマは「Yoga for Healthy Ageing」、参加費無料・事前登録制インド発祥5,000年の歴史を持つヨガで心身の調和を体験 駐日インド大使館が6月21日に築地本願寺でヨガイベントを開催テーマは「Yoga for Healthy Ageing」、参加費無料・事前登録制インド発祥5,000年の歴史を持つヨガで心身の調和を体験

駐日インド大使館が、国連の定める国際ヨガの日を記念して、2026年6月21日（日）に東京・築地本願寺でヨガイベントを開催します。

参加費は無料で、事前登録制となっています。

駐日インド大使館”International Day of Yoga 2026″

日時：2026年6月21日（日）午前7時〜8時（開場：午前6時30分）会場：築地本願寺（東京都中央区築地3-15-1）参加費：無料（事前登録制）持ち物：ヨガマット

国際ヨガの日（International Day of Yoga）は、2014年にインドのナレンドラ・モディ首相が国連総会で制定を提唱し、177か国の賛同を得て国連が6月21日を正式な国際記念日として定めたものです。

健康増進とウェルビーイングへの貢献を世界規模で発信する日として、毎年6月21日に世界各地で祝われています。

ヨガは「結びつける」を意味するサンスクリット語「yuj」に由来し、身体・呼吸・心の調和を大切にする実践として5,000年以上にわたりインドで受け継がれてきました。

単なる運動ではなく、心身の健康と豊かな暮らしを支えるものとして、現在では何百万人もの人々の日常生活に取り入れられています。

今年のテーマ「Yoga for Healthy Ageing」

2026年の国際ヨガの日のテーマは「Yoga for Healthy Ageing（ヨガで健やかに年を重ねましょう）」です。

世界有数の長寿国である日本にとって、特に意義深いテーマといえるでしょう。

長寿社会として知られる日本では、健康とは単に病気がない状態ではなく、年齢を重ねても心身ともにいきいきと、自分らしく充実した毎日を送ることだと考えられています。

ヨガは、そのような健やかで豊かな人生を支える実践として、多くの人々に親しまれています。

最近インドで開催された第1回世界ヨガサナ選手権では、インドと日本がともに上位を占めました。

日本においてヨガが高いレベルで発展していることを示す成果です。

インドと日本をつなぐヨガの文化交流

ヨガを通じたインドと日本のつながりは、年々深まりつつあります。

長い歴史の中で受け継がれてきたヨガは、文化や国境を越えて広がり、身体の健康、心の平穏、そして精神的な充足をもたらす実践として世界中で親しまれてきた--その普遍的な力が、今も各地で息づいています。

国際ヨガの日は、健康とウェルビーイングの大切さを再認識するとともに、インドと日本の文化交流と相互理解をさらに深める貴重な機会となっています。

築地本願寺という日本を代表する歴史的な場所で行われるこのイベント。

インド発祥の文化が日本の地に息づく、特別な朝のひとときです。

「International Day of Yoga 2026」では、早朝の築地本願寺でインド発祥のヨガを無料で体験できます。

5,000年以上の歴史を持つヨガの実践を通じて、身体・呼吸・心の調和を体感できます。

駐日インド大使館主催”International Day of Yoga 2026″の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントへの参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

ただし事前登録制のため、公開されている申込URLまたは二次元コードから事前に登録する必要があります。

Q. イベントに参加する際に持参するものはありますか？

A. ヨガマットの持参が必要です。

開場は午前6時30分で、イベント本体は午前7時から8時まで、東京都中央区築地3-15-1の築地本願寺で行われます。

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