歌い手・Ado（23）のスタッフ公式Xが23日に更新。エージェント契約の締結を発表した。

「Adoが世界最大級のエンターテインメントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結いたしました」と報告。「エージェント契約締結後もクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続いたします」と説明した。

Adoは日本を除く全世界で米国に拠点を置く世界最大級のタレントエージェンシー「WME」とエージェント契約を結んだ。日本でのマネジメントは引き続き所属事務所の「クラウドナイン」が担当するという。

25年のワールドツアー「Hibana」ではロサンゼルス・アリーナが完売に。Coachella主催フェスやLollapaloozaのヘッドライナーに抜擢されるなど、海外での人気も急上昇している。

ネットでは「グラミーも射程内に収めましたね」「もっと世界で活躍ですね」「いよいよグラミー賞獲る準備整って来ましたね」「アドちゃんがどんどん遠くに行ってしまう」「確実に一歩ずつ、ですね！」「なんて偉大でなんて尊いんだ」などの声が寄せられた。