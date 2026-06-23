意外と知らないプロ野球のお金事情！ドームと屋外で4倍違う年間光熱費の衝撃格差

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール～プロ野球とお金～」が、「【球場の電気代】年間いくらかかる？／屋外とドームで衝撃格差／価格高騰でチケット代に影響？【小林至のマネーボール】」と題した動画を公開した。動画では、小林至氏が球場の光熱費というニッチなテーマを取り上げ、ドーム球場と屋外球場の衝撃的なコスト格差について解説している。



小林氏はまず、プロ野球チームの年間光熱費について言及した。屋外球場が1億から1億5000万円であるのに対し、ドーム球場は4億から6億円と、約4倍から5倍の開きがあることを明かしている。ドーム球場が高額になる理由として、照明だけでなく、広大な密閉空間における全体の空調や換気、湿度管理に膨大な電力がかかるためだと説明した。



特に光熱費が跳ね上がるのが8月だという。「3万から4万人の人が35度から38度の熱を発している」と語り、満員のドームを「巨大なホットヨガスタジオみたいなもの」とユニークな例えで表現した。この巨大空間を冷やすための基本料金と従量料金が夏場に急増する仕組みを解説している。一方で、ナイトゲームの照明代はLED化の恩恵で劇的に下がっており、全体の光熱費の10パーセント未満に収まっているという意外な事実も明かされた。



電気代高騰がチケット代に影響するかという疑問に対しては、観客1人あたりの光熱費負担額はドームでも150円から200円程度であると試算する。コスト増が直接的なチケット値上げの要因にはなりにくいとしつつも、昨今の価格上昇の言い訳に使われる可能性はあると指摘した。



華やかなプロ野球の舞台裏では、快適な観戦環境を維持するために莫大なインフラコストと細やかな管理が行われている。電気代という視点から球場ビジネスを紐解くことで、エンターテインメントを支える経済のリアルな側面が浮き彫りになる内容となった。