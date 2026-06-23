【6月28日】男子日本代表 VS 男子フランス代表｜テレビ放送・ネット配信｜ネーションズリーグ2026男子予選ラウンド

バレーボールネーションズリーグ2026でバレーボール男子日本代表は、男子フランス代表と現地時間2026年6月28日（日）に対戦する。

会場はフランスのCO’Metアリーナ。試合開始時刻は日本時間2026年6月28日（日）24:00だ。

今回の男子日本代表 VS 男子セルビア代表の試合は、BSデジタル放送『BS-TBS』、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。

男子日本代表 VS 男子フランス代表の概要【試合開始時刻・放送時間】

バレーボール男子日本代表は、予選ラウンドで男子フランス代表と現地時間2026年6月28日（日）に試合を行う。

予選ラウンド第2週でプール4に入った男子日本代表は、男子フランス代表、男子アメリカ代表、男子セルビア代表、男子イラン代表、男子キューバ代表と同組。そのうちセルビア、イラン、アメリカ、フランスと対戦する。

ネーションズリーグ2026予選ラウンドプール4の男子フランス代表戦は、ネットでは『U-NEXT』、『Volleyball TV』にて生配信される予定となっている。また、BSデジタル放送『BS-TBS』では29日（月）21:00より録画が放送される。

■ネーションズリーグ2026 予選ラウンドプール4 第2試合

バレーボール男子日本代表メンバー

試合開始：2026年6月28日（日）24:00 試合会場：フランス/CO’Metアリーナ 対戦カード：男子日本代表 VS 男子フランス代表 テレビ放送：BS-TBS/ ネット配信：U-NEXT・Volleyball TV 番組開始：2026年6月28日（日）24:00 ※BS-TBSの録画放送は2026年6月29日（月）21:00より

バレーボール男子日本代表は、就任2年目となるロラン・ティリ監督がチームを率いる。予選ラウンド第2週の帯同メンバーは未発表だが、36人の登録選手は以下の通り。

セッター

3 深津英臣（ウルフドックス名古屋）

8 関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）

9 河東祐大（ジェイテクトSTINGS愛知）

21 永露元稀（広島サンダーズ）

25 下川諒（サントリーサンバーズ大阪）

アウトサイドヒッター

5 大塚達宣（ミラノ/イタリア）

7 新井雄大（広島サンダーズ）

11 富田将馬（大阪ブルテオン）

12 髙橋藍（ルブリン/ポーランド）

14 石川祐希（ジラート/トルコ）

15 甲斐優斗（大阪ブルテオン）

22 デ アルマス アライン（サントリーサンバーズ大阪）

26 後藤陸翔（東京グレートベアーズ）

31 工藤有史（VC長野トライデンツ）

33 川野琢磨（早稲田大学）

34 一ノ瀬漣（鎮西高校）

ミドルブロッカー

2 小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

6 山内晶大（大阪ブルテオン）

10 髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）

16 村山豪（東京グレートベアーズ）

17 西本圭吾（広島サンダーズ）

23 エバデダンラリー（大阪ブルテオン）

28 麻野堅斗（早稲田大学）

29 三輪大将（広島サンダーズ）

30 西川馨太郎（大阪ブルテオン）

35 伊藤吏玖（東京グレートベアーズ）

オポジット

1 西田有志（大阪ブルテオン）

4 宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）

18 西山大翔（大阪ブルテオン）

24 高橋慶帆（ジェイテクトSTINGS愛知）

36 山田大貴（東レアローズ静岡）

リベロ

13 小川智大（ルブリン/ポーランド）

19 備一真（サントリーサンバーズ大阪）

20 山本智大（大阪ブルテオン）

27 武田大周（東レアローズ静岡）

37 高橋和幸（ジェイテクトSTINGS愛知）

男子日本代表 VS 男子フランス代表のテレビ放送・ネット配信

現地時間2026年6月28日（日）に開催されるネーションズリーグ2026 予選ラウンドプール4 第2試合『日本×フランス』の試合は、『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて同時生配信される。また、『BS-TBS』にて録画放送される予定となっている。

■U-NEXT

番組開始：2026年6月28日（日）24:00

■BS-TBS（録画）

番組開始：2026年6月29日（月）21:00

キャスト：

∟解説｜古賀太一郎

∟実況｜伊藤隆佑

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