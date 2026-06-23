「チームで最も経験を持つひとり」米紙が称賛した日本代表戦士は？「たとえ周囲が疑問視しても、自分の道を進む」
初戦は88分に値千金の同点弾をあげた。第２戦は４分で快勝への口火となる先制点をマーク。日本代表の鎌田大地は、北中米ワールドカップで最高のスタートを切っている。
オランダ戦でボランチの一角を務めた鎌田は、チュニジア戦でシャドーとして先発。異なる役割をそれぞれ見事にこなし、さらには貴重なゴールも生み出した。２試合連続得点は、日本人では稲本潤一に続く史上２人目。チュニジア戦の開始４分弾は、W杯での日本代表の史上最速ゴールだ。
大きなインパクトだけに、その活躍は注目を集めている。
米紙『USA TODAY』は「オランダとの初戦で日本がゴールを必要としていたとき、それをもたらしたのはチームで最も経験を持つひとりだった」と報じた。
「カマダの終盤の同点弾は、サムライブルーにとって大きな１ポイントにつながった。ハジメ・モリヤスが最も信頼するベテランである理由を示したのだ。そしてチュニジアとの第２戦で、カマダは活躍を続けた」
同紙は３年前の2023年に出版された鎌田の書籍『ブレない信念』を紹介。そのうえで、「本のタイトルは、カマダの旅路を反映している。たとえ周囲が疑問視しても、自分の道を進むブレない信念だ」と伝えている。
「オランダ戦でカマダのブレない信念は、貴重なゴールをもたらした。サムライブルーが勝利を収め、決勝トーナメント進出に大きく前進したチュニジア戦でも、彼は再び決定的な活躍を見せた」
好発進した日本代表だが、決勝トーナメント進出は決まっていない。そして鎌田をはじめ、チームが目指しているのは優勝だ。まだ険しい道のりが待っている。ここ２試合での活躍で、鎌田に対する警戒はさらに増していくだろう。
鎌田はブレない信念でどこまで突き進めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
オランダ戦でボランチの一角を務めた鎌田は、チュニジア戦でシャドーとして先発。異なる役割をそれぞれ見事にこなし、さらには貴重なゴールも生み出した。２試合連続得点は、日本人では稲本潤一に続く史上２人目。チュニジア戦の開始４分弾は、W杯での日本代表の史上最速ゴールだ。
大きなインパクトだけに、その活躍は注目を集めている。
「カマダの終盤の同点弾は、サムライブルーにとって大きな１ポイントにつながった。ハジメ・モリヤスが最も信頼するベテランである理由を示したのだ。そしてチュニジアとの第２戦で、カマダは活躍を続けた」
同紙は３年前の2023年に出版された鎌田の書籍『ブレない信念』を紹介。そのうえで、「本のタイトルは、カマダの旅路を反映している。たとえ周囲が疑問視しても、自分の道を進むブレない信念だ」と伝えている。
「オランダ戦でカマダのブレない信念は、貴重なゴールをもたらした。サムライブルーが勝利を収め、決勝トーナメント進出に大きく前進したチュニジア戦でも、彼は再び決定的な活躍を見せた」
好発進した日本代表だが、決勝トーナメント進出は決まっていない。そして鎌田をはじめ、チームが目指しているのは優勝だ。まだ険しい道のりが待っている。ここ２試合での活躍で、鎌田に対する警戒はさらに増していくだろう。
鎌田はブレない信念でどこまで突き進めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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