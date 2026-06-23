昨年4月、新東名高速道路で追突事故を起こし、搬送先の病院で傷害で現行犯逮捕された広末涼子（45）が、4月1日に公式サイトで活動再開を発表してからもうすぐ3カ月。広末がリスタートとして選んだのは、東京・丸の内のライブレストラン『コットンクラブ』でのバースデーライブ。『Best Day Ever〜Crescent River』と題されたライブは、広末にとって2024年12月以来のステージで、7月の誕生日当日18日と24日、25日の3日間開催される予定だ。

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広末は2023年6月には週刊文春に、鳥羽周作シェフ（48）との不倫疑惑を報じられ、その奔放な私生活が公になった。芸能関係者の間ではファン離れが噂されていたが、今月6日に発売された1万4000円と1万2500円の2種類のチケットは5公演全てで完売。単純計算で約1800万円を瞬時にさばき、元人気アイドルとしての健在ぶりを見せつけた。

音楽関係者によれば、広末のライブの特徴はファンとの距離感の近さで、ファンひとりひとりに語りかけるようなトークが魅力的なステージだという。

前回のライブでは、広末の故郷である土佐の高知の地酒『美丈夫』が、サプライズとして観客全員に振る舞われた。この関係者は「ちょっとやそっとのスキャンダルぐらいでは、広末のファンは離れませんよ…」とも教えてくれた。

「不倫、無期限の謹慎処分、離婚、独立、交通事故、傷害事件、活動休止…それでも広末のファンクラブ会員数は1000人程度を維持したままです。年会費は1万580円と決して安くありませんが、多少のことではフェードアウトしないコアなファンが多いということでしょうね」（芸能プロダクション関係者）

■女優復帰も目前か

アーティスト活動を復帰作に選んだ広末だが、女優としての復活も目前に迫っていると一部でウワサされている。

「さすがに、地上波の連続ドラマはスポンサーの意向が反映されますから、不倫、事故、傷害事件を起こした女優をキャスティングするにはそれなりに覚悟が必要となってくるでしょう。広末は持病も抱えています。ただ、これまで数々の賞を受賞してきた実績もあるため、映画界は既に禊は済んだと解釈しているようで、"広末涼子という女優を、このまま埋もれさせるわけにはいかない"と、本気で心配しているスタッフも少なくないと聞いています」（映画関係者）

ただ、今でもチラつくのは不倫相手だった鳥羽シェフの存在だ。

「芸能マスコミが注目しているのは、ズバリ46歳を迎える広末の誕生日当日の動向です。さすがにライブ会場のエントランスに、"祝・鳥羽周作"と大きく書かれたフラワースタンドは置かないでしょうが、人知れずどこかで見守っていたり、ライブ終了後の合流もあり得ると期待しています」（週刊誌記者）

迷惑をかけた関係者と家族への反省を胸に、淡々と前を向いて歩き出しているのか。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）

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