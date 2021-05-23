オールスター中間発表…ア・リーグ1位はクレメント

MLB機構は22日（日本時間23日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第2回中間発表を行い、ナ・リーグでは大谷翔平投手（ドジャース・指名打者部門）が231万735票を獲得して最多得票と発表された。両リーグ合わせても最多の票数を獲得している。

大谷は今季開幕から二刀流としてフル稼働。打者としては70試合に出場し、打率.297、16本塁打43打点、リーグ1位の出塁率.413、OPS.969をマーク。投げても12先発して7勝2敗、防御率1.47、78奪三振を記録している。

今年のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。ファン投票では各球団から各ポジション1人（外野3人）がノミネートされ、指名打者を含めた9人のスタメン出場野手を決定する。

1次投票は25日（同26日）まで行われ、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人（外野手は最大6人）を決定する。また、各リーグで全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人はその段階で先発出場が決まる。昨年は大谷が1次投票でナ・リーグ最多となる396万7668票を獲得し、2次投票が行われる前に先発出場が決定。5年連続の選出となっていた。

大谷はこのままリーグ最多得票となれば、2次投票を待たずに先発出場が決定する。中間発表では、ア・リーグはアーニー・クレメント内野手（ブルージェイズ・二塁手部門）がリーグトップ205万4130票を獲得。日本人では岡本和真内野手（ブルージェイズ）がア・リーグ三塁手部門で2位、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が同一塁手部門で3位となっている。（Full-Count編集部）