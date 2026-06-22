この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【鉄道の謎】鉄建公団の謎 ～赤字路線を作り続けた不思議な会社の正体とは～」を公開した。動画では、かつて存在した特殊法人「日本鉄道建設公団（以降、鉄建公団）」が、儲からない赤字路線を多数建設し続けた背景と、その実態について詳しく解説している。



1964年から2003年まで存在した鉄建公団は、主に新幹線や地方路線の建設を担う技術者集団だった。ビジネスにおいて利益を上げることは当たり前であるにもかかわらず、公団は「出来上がっても儲けにならない線区」を建設して国鉄に貸すという業務を請け負っていた。動画内では、その背景として1962年当時の鉄道事情を挙げている。高度経済成長期を迎え、大都市圏の近代的設備投資に追われていた国鉄には、地方の新たな路線を建設する余裕がなかった。そこで政府は、鉄道交通網の整備を目的として新線建設業務を分離し、鉄建公団を新設したのだ。



当時の自民党政調会長だった田中角栄氏の主導により、公団は資金を調達して国鉄に代わって新線計画を進めた。しかし、公団は「独立採算の国鉄に赤字路線を押し付ける」という大きな矛盾を抱えることになる。地域からの強い要望などの政治的圧力、高規格な設計基準による建設コストの高騰といった複合的な要因が重なり、多数の赤字路線が誕生することとなった。



1980年代以降、国鉄の経営悪化とともに公共投資のあり方への批判が強まり、赤字ローカル線問題は国鉄の分割・民営化や公的組織の再編へと繋がる契機となった。最終的に鉄建公団は2003年に解散し、現在の「鉄道建設・運輸施設整備支援機構（JRTT）」に業務を引き継いだ。動画の終盤では、このような法人が存在したことは「日本の闇をあぶりだす申し子」のようだと締めくくっている。