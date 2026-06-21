この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」が「悪天候ほど運転したくなる車。それがデリカD:5です」を公開した。動画では、デリカYouTuberのばも氏が、台風接近による大雨の中をデリカD:5で走行しながら、同車の圧倒的な悪路走破性と基本スペックの高さについて熱弁している。



大雨で道路に水たまりができる状況下では、通常であれば運転をためらうものだが、ばも氏は「デリカだったら思わない」と明言する。むしろ「悪天候なときほどドライブしたくなる」のがデリカの最大の魅力だと語った。



雪道での走行に関しても、「デリカは楽しくないですよ」と意外な見解を示す。その理由は、悪路であっても「普通と変わらず運転できるから」だという。ディーゼルエンジン特有の太いトルクと、確実に路面を捉える4WDシステムの恩恵により、どんな条件下でも揺るがない安定感を発揮する点を高く評価している。



また、一般的なミニバンと比較した際の弱点にも言及した。最新のエンターテインメント装備や豪華な内装という点では他車に譲る部分もあるとしつつも、「走るスペックが高い」という自動車としての基本性能こそが、運転時の安心感や快適性に直結していると力説する。



過去には燃費の良さを求めて他車への乗り換えを検討した時期もあったが、最終的にデリカ以外は考えられなかったと胸の内を明かす。さらに、車幅が180cm以下に収まっていることで、狭いスーパーの駐車場などでも無理なく停められる取り回しの良さも、日常使いにおける大きなメリットとして挙げている。



カタログスペックや内装の豪華さだけでは測れない、どんな環境でも目的地にたどり着けるという確かな安心感。車本来の「走る」という性能を極めたデリカD:5の真の価値に気づかせてくれる、示唆に富んだレビューとなっている。