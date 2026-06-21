お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。妻の女優奥森皐月（22）と結婚する経緯を語った。

岩井は「元々出会ったときに、お笑い好きで、『ラジオ聞いてます』って言われて。で、卒業と同時に『ご飯行きたいです』って言われて。やっぱわかるじゃないですか“好きっぽいな”みたいな。さすがにやっぱり成人してないから2人では会えませんよって」と出会ったきっかけを明かした。

加藤浩次は「（岩井の）何が良いって聞いた？」と岩井に質問した。岩井は「だから、おもしろいところ？あとやさしいところ？」と自分で答えると澤部は「聞いたのか？」と確認。岩井は「聞いてない」と白状し、笑わせた。

サバンナ高橋茂雄は「自画自賛かい」とツッコミを入れた。

加藤は「そこからどうやって…？」と聞くと、岩井は「だから、泣かれちゃったときがあって。電話ですね。そんなに言うんだったらご飯行く？ってなって。18歳すぎてから初めて行きましたね」と語った。

加藤は「お付き合いはどうするの」と聞くと、岩井は「付き合うなら両親にあいさつさせてくれって言って、ホテルラウンジみたいなところに呼んで、『お付き合いさせてもらっていいですか』って言ったら『娘の自由なんで』って（言われた）」と答えた。