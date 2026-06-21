福岡DF森山公弥、レンタル先が愛媛→大分へ「自分の武器を最大限発揮して、大分トリニータのために闘います!」
大分トリニータは21日、アビスパ福岡のDF森山公弥(24)が期限付き移籍で加入することを発表した。
移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中は福岡との全ての公式戦に出場できない。
森山は2025年から期限付き移籍で愛媛FCに所属し、今季のJ2・J3百年構想リーグでは13試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF森山公弥
(もりやま・きみや)
■生年月日
2002年4月4日(24歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
福岡U-15-福岡U-18-福岡-愛媛-福岡-愛媛-福岡
■出場歴
J1リーグ:3試合
J2リーグ:32試合3得点
J2・J3百年構想リーグ:13試合
リーグカップ:15試合
天皇杯:8試合1得点
■コメント
▽大分側
皆さん初めまして、森山公弥です。
この度、アビスパ福岡から期限付き移籍で加入することになりました。
自分の武器を最大限発揮して、大分トリニータのために闘います!
よろしくお願いします!
▽福岡側
このたび大分トリニータに期限付き移籍することになりました。
福岡まで自分の活躍が届くように頑張ります!
これからも応援よろしくお願いします!
▽愛媛側
愛媛FCに関わる全ての皆さん、1年半お世話になりました。
愛媛FCで過ごした1年半、うまくいっていた時期の方が多かったとは言えません。
ですが確実に、自分をひと回りもふた回りも成長させることができたと思っています。
愛媛FCを離れることになりますが、このクラブで学んだ全てのことを自分のサッカー人生に活かしていきます。
本当にありがとうございました!
移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中は福岡との全ての公式戦に出場できない。
森山は2025年から期限付き移籍で愛媛FCに所属し、今季のJ2・J3百年構想リーグでは13試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF森山公弥
(もりやま・きみや)
2002年4月4日(24歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
福岡U-15-福岡U-18-福岡-愛媛-福岡-愛媛-福岡
■出場歴
J1リーグ:3試合
J2リーグ:32試合3得点
J2・J3百年構想リーグ:13試合
リーグカップ:15試合
天皇杯:8試合1得点
■コメント
▽大分側
皆さん初めまして、森山公弥です。
この度、アビスパ福岡から期限付き移籍で加入することになりました。
自分の武器を最大限発揮して、大分トリニータのために闘います!
よろしくお願いします!
▽福岡側
このたび大分トリニータに期限付き移籍することになりました。
福岡まで自分の活躍が届くように頑張ります!
これからも応援よろしくお願いします!
▽愛媛側
愛媛FCに関わる全ての皆さん、1年半お世話になりました。
愛媛FCで過ごした1年半、うまくいっていた時期の方が多かったとは言えません。
ですが確実に、自分をひと回りもふた回りも成長させることができたと思っています。
愛媛FCを離れることになりますが、このクラブで学んだ全てのことを自分のサッカー人生に活かしていきます。
本当にありがとうございました!