福岡DF森山公弥、レンタル先が愛媛→大分へ「自分の武器を最大限発揮して、大分トリニータのために闘います!」

福岡DF森山公弥、レンタル先が愛媛→大分へ「自分の武器を最大限発揮して、大分トリニータのために闘います!」