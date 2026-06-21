【W杯2026】日本vsチュニジア、日テレ中継に“謎の音”
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本vsチュニジアが日本時間21日午後1時に試合開始され、日本テレビ系で生中継が始まった。開始4分で鎌田大地が先制ゴールを奪い、大盛り上がりとなるなか、放送では“謎の音”にも注目集まっている。
【動画】チュニジア戦中継に登場する本田圭佑のメッセージ（日テレ放送予定一覧）
時折、映像や音声が乱れ、「プー」「ピー」と音が鳴った。視聴者からは「日本テレビのプー音なに？」「毎回映像ぶれるとプーって音鳴るのが気になる笑 」「日本テレビでW杯見てるけど、謎のピー音なんなの??」「日テレのブーって音治った？」などと、SNSで声が寄せられた。
■『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』後0時30分〜4時
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美
【動画】チュニジア戦中継に登場する本田圭佑のメッセージ（日テレ放送予定一覧）
時折、映像や音声が乱れ、「プー」「ピー」と音が鳴った。視聴者からは「日本テレビのプー音なに？」「毎回映像ぶれるとプーって音鳴るのが気になる笑 」「日本テレビでW杯見てるけど、謎のピー音なんなの??」「日テレのブーって音治った？」などと、SNSで声が寄せられた。
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美