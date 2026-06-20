この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【徹底比較】ふるさと納税サイト どこがお得！？（楽天市場／ふるさとチョイス／さとふる／ふるなび）ポイント還元・特産品価格を比較」を公開した。動画では、住民税決定通知書を用いた控除額の確認方法や、大手4サイトのポイント還元率、さらに特産品の価格変動について詳細な検証が行われている。



動画はまず、6月に届く住民税決定通知書を用いた「答え合わせ」の重要性を説明。「実際の寄付金額と寄付金税額控除額を見比べることで、正しく節税できているかを確認できる」と解説した。



続いて、過度なポイント還元が禁止される中での大手サイトの還元率を比較。楽天ふるさと納税では「毎月5と0のつく日」に楽天カードを利用することで3%還元となる基本条件に加え、分割払いを活用した裏技的なキャンペーンの存在も指摘した。一方、ふるさとチョイスやさとふる、ふるなびでは、金曜日・土曜日の「d払い」利用で最大4%還元となる点を紹介。さらに、ふるなび独自の増量キャンペーンやポイントサイト経由での上乗せなど、各サイトのお得な活用法を提示している。



動画後半では、2023年9月当時と現在の特産品の寄付額を比較。例えば、佐賀県上峰町のお米『さがみのり20kg』が当時は1万円の寄付で獲得できたことなどを挙げ、ポイント還元規制により価格が下がるとの期待に反し、お米全体で2.5倍から3.5倍、牛肉などの肉類は1.2倍から1.8倍に寄付額が上昇していると指摘。「過度なポイント廃止で価格下落を目論んだ総務省の失態」と厳しい見解を示しつつ、スーパーなどでの実勢価格のインフレが大きく影響していると分析した。



物価高騰の波は、ふるさと納税の寄付額にも直結している。控除額の上限を正しく把握した上で、各サイトのキャンペーンを駆使し、お得なタイミングを見極める視点がこれまで以上に重要となりそうだ。