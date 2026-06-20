FIFAワールドカップ2026日本代表の佐野海舟選手（25）の妻で、モデルの木下桜（27）が、ヘソ出しした最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】木下桜、佐野選手との幸せ溢れる結婚式の前撮りの様子（動画あり）

2025年1月、Instagramで「私ごとですが、昨年結婚いたしました。そして、きちんとみなさまにお伝えできていなかったのですが、現在ドイツに住んでいます」と、公表していた木下。8月には、ウェディングドレス姿で佐野選手と、前撮りをする様子を披露していた。

その後は、自身のSNSで、ドイツでの生活についてアップしており、クリスマスマーケットを満喫する姿や自宅キッチンで、佐野選手の大好物である「豚の生姜焼き」を作る様子などを見せてきた。

ヘソ出しコーデの最新ショットを披露

2026年6月17日に更新したInstagramでは、地元である福岡県に帰省したことを報告。「福岡に帰るたび、ステキなスポットができている」とつづり、ヘソ出しコーデの最新ショットを披露している。

この投稿にネット上では、「佐野海舟選手、羨ましいな」「可愛い〜！まさに美男美女カップルですね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）

